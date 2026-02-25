손경식 경총 회장, 만장일치 5연임
“범경영계 공조 강화하겠다”
한국경영자총협회(경총)가 손경식(사진) 회장을 회장단과 회원사 만장일치로 재선임했다. 2018년부터 경총을 이끌어 온 손 회장은 5번째 연임에 성공하며 2년간 회장직을 더 이어가게 됐다.
경총은 24일 제57회 정기총회를 열고 2026년 사업계획과 회장 등 임원 선임 안건을 의결했다. 회장단은 손 회장이 지난 8년간 경총 회장으로 재임하며 주요 노동·경제 현안에서 중추적인 역할을 수행했고, 경영환경 개선과 경총의 정책적 위상 제고에 크게 기여했다고 평가했다. 또 다음달 개정 노동조합법(노란봉투법) 시행과 주요 노동현안 대응 등 정책환경 변동성이 확대될 것으로 전망되는 상황에서 손 회장의 경륜과 리더십이 절실하다는 점을 재선임 배경으로 밝혔다.
손 회장은 “정부의 국정과제 추진이 본격화하고 기업에 부담이 되는 정책 논의도 확대될 가능성이 크다”며 “범경영계 차원의 공조를 더욱 강화하고 기업의 목소리가 정책에 균형 있게 반영될 수 있도록 경영계 대표 단체로서 맡은 바 책임을 다하겠다”고 말했다.
그는 특히 노란봉투법 시행과 관련해 “정부와 국회에 기업의 목소리를 충실히 전달하고 회원사의 합리적 단체교섭을 지원하는데 집중하겠다”고 강조했다. 정년 연장 논의에 대해서는 ‘퇴직 후 재고용’ 등 유연한 방식으로 청년 일자리와 조화를 이루는 해법을 모색하겠다고 했다. 이와 함께 규제 혁파와 세제 개선 건의, 근로 시간 유연화, 직무·성과 중심의 임금체계 확산 등 추진 방침을 제시했다.
이동근 상근부회장과 비상근부회장 22명, 감사 2명도 재선임됐다. 금석호 HD현대중공업 사장은 신규 비상근부회장으로, 진용민 서울도시가스 대표는 신규 감사로 각각 선임됐다.
