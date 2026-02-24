위상 높아진 김여정… 北 닷새째 대외메시지 ‘無’
부장 승진… 정치국 후보위원 복귀
대미·대남 정책 주도적 역할 관측
김정은 북한 국무위원장의 동생 김여정(사진)이 장관급인 노동당 부장으로 승진했다. 2019년 북·미 회담 결렬 후 물러났던 정치국 후보위원으로 복귀해 대미·대남 정책을 담당할 것이란 관측이 나온다. 북한은 닷새째 열린 9차 당대회에서 이전과 달리 대외 메시지를 내지 않고 내부 평가에 집중했다.
북한 노동신문은 전날 열린 노동당 중앙위원회 제9기 제1차 전원회의 확대회의 결과 김여정 등이 당 부장에 임명됐다고 24일 보도했다. 직전 새로 선출된 당 중앙위원과 중앙위 후보위원들이 곧바로 전원회의를 열어 주요 의사결정 기구인 정치국·비서국·전문부서 등의 선거를 진행했다.
기존 당 전문부서는 21개였으나 이날 부장은 17명만 호명됐다. 이에 따라 전문부서 개편이 단행된 것 아니냐는 해석이 나온다. 노동신문은 과거와 달리 김여정 등 이번에 선출된 부장들이 어떤 직책을 맡았는지 공개하지 않았다. 다만 김여정은 선전선동부장이나 당 중앙위 10국(전 통일전선부) 부장을 맡을 것이라는 관측이 나온다. 그간 당 10국 부장을 맡았던 리선권은 이번 인사에서 물러났다.
김여정은 부장 인선과 함께 당 정치국 후보위원으로도 재입성했다. ‘하노이 노딜’ 이후 대미·대남 정책이 축소되자 후보위원에서 물러났는데, 5년 만에 복귀한 것이다. 특히 김여정은 새로운 후보위원 중 가장 먼저 호명될 정도로 위상도 올라갔다.
이에 따라 김여정이 과거처럼 대남·대미와 관련한 주도적 역할을 맡을 것으로 예상된다. 김여정은 지난 1년 동안 10여 차례 대남·대미 메시지를 내며 ‘김정은의 입’으로 평가받아 왔다.
임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “북한이 대미·대남 정책을 공세적으로 전환하면서 이를 전담하는 전문부서의 수장을 맡았을 것으로 추정한다”고 밝혔다. 통일부 관계자는 “김여정이 대남이나 대외 분야에서 역할을 할지 주목해서 보겠다”고 말했다.
김재룡 전 당 규율조사부장과 리일환 당 비서는 당의 최상위 조직인 정치국 상무위원에 새로 등극했다. 기존 4명이던 상무위원은 김 위원장, 박태성 내각총리, 조용원 전 당 조직지도부장까지 5명이 됐다.
북한은 닷새째 당대회를 진행하는 동안 대남·대미 메시지 없이 내부 평가에 집중했다. 7차 당대회 때는 이틀, 8차 당대회 때는 나흘 만에 대외 메시지가 나온 것과 대조적이다. 4월로 예상되는 미·중 정상회담과 러시아·우크라이나 전쟁 등 유동적인 국제 정세를 고려했다는 해석이 나온다.
박준상 기자 junwith@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사