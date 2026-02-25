“자사주로 경영권 방어?… 한국 기업이나 쓰는 창피한 방법”

존 전 마이 알파 매니지먼트 한국 대표



美경영진은 성과로 경영권 유지

한국선 지배주주 위해 회삿돈 사용

소액주주들 이익 침해하는 행태



“미국에서는 유능한 경영진이 일을 잘함으로써 경영권을 유지합니다. 경영권을 위해 자사주나 순환출자, 계열 보험사, 가족들을 동원할 필요가 없습니다. 이런 건 한국 기업이나 쓰는 창피한(embarrassing) 방법입니다.”



홍콩계 자산운용사 존 전(Jon Jhun·사진) 마이 알파 매니지먼트 한국 대표의 말이다. 자사주 취득과 동시에 소각하는 미국 기업의 경영진은 어떻게 경영권을 방어하느냐는 질문에 그는 ‘창피한 방법’이라고 답했다. 전 대표는 글로벌 가치투자 큰손인 웰링턴 매니지먼트와 골드만삭스 인베스트먼트 파트너스 등을 거친 전문 기관 투자가다.



전 대표는 24일 국민일보와 서면 인터뷰에서 “젠슨 황이 보유한 엔비디아 지분은 3.34%밖에 안 되지만, 주주들은 그가 일을 잘한다고 믿기 때문에 경영권이 유지된다”며 “엔비디아는 회삿돈으로 자사주를 사서 친구나 자선재단에 넘겨 자기편을 만들지 않는다”고 설명했다. 소수의 개인이 회사나 주주, 보험 가입자의 돈을 이용해 지배력을 유지하는 게 기업가치를 훼손하고 있다는 지적이다.



국내에서는 자사주 소각을 의무화하면 경영권 방어 수단이 없다는 재계 등의 반발이 자사주 소각을 의무화하는 법 개정 추진 속도를 둔화시켜왔다. 그는 이에 대해 “회삿돈을 경영권 방어에 쓴다는 발상 자체가 한국 밖에서는 정말 민망한 생각”이라며 “미국 기업이 왜 자사주를 소각하는지 묻기 전에, 한국은 왜 20~30%의 지분을 보유한 회장(chairman)이 나머지 주주의 돈을 ‘훔치도록’ 내버려 두는지 물어야 한다”고 말했다.



전 대표는 상당수 한국 기업이 회삿돈을 사용해 지분율이 20% 남짓한 지배주주나 경영진이 원하는 일을 하고 있다는 점을 비판했다. 그는 “이런 행태는 회사의 80%를 소유하고도 발언권이 없는 소액주주의 이익을 침해하는 결과로 이어진다. 중단돼야 하는 일”이라고 말했다. 전 대표는 “기업 회장이 자신의 지배력을 높이고 싶다면 ‘개인 돈’으로 주식을 사면 되고, 이는 언제든 환영할 일이다”라고 덧붙였다.



지난해 12월 기준 전체 시장의 18%를 차지하는, 이례적으로 높은 비중의 중복상장도 증시 상승을 가로막은 원인으로 지목했다. 전 대표는 “한국은 다른 상장사(자회사)의 주식을 보유하기만 하는 회사들(지주사)이 상장돼 있는데, 외국인 투자자들은 이를 두고 매우 이상하고 불필요하다고 생각한다”며 “한국 기업은 적절한 보호 장치 없이 이해 상충이 가득한 수많은 종목을 상장한다. 결국 주가는 내려가고, 이것이 곧 코리아 디스카운트(한국증시 저평가)로 이어진 것”이라고 설명했다.



중복상장은 주요국 대비 낮은 국내 증시의 배당성향의 원인이기도 하다. 그는 “그룹 지배구조 상 가장 아래에 있는 손자회사가 배당해도 회장이 가져가는 몫은 크지 않다”며 “회장은 손자회사가 배당하는 대신 그 자본으로 새로운 기업을 인수하는 등에 투자하기를 원할 것”이라고 말했다.



이광수 기자 gs@kmib.co.kr



