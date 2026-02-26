AI 데이터센터 ‘전력 직거래’ 숨통 트이나… 지원법 논의 시동

미·일 ‘국가 전략 자산’ 지원하는데

현행법상 일반산업시설로 분류돼

SKT·LGU+ 등 내년부터 속속 준공

발전사업자와 PPA 허용 최대 쟁점

과기정통부-기후에너지부 이견 여전

SK텔레콤이 지난해 3월 스페인 바르셀로나에서 열린 ‘모바일 월드 콩그레스(MWC) 2025’에서 선보인 인공지능(AI) 데이터센터 전시 부스. SK는 글로벌 1위 클라우드 기업 아마존웹서비스(AWS)와 협력해 내년 말 가동을 목표로 울산에 인공지능(AI) 전용 데이터센터를 구축하고 있다. SK는 AI 데이터센터를 통해 생성형 AI 시대 수요에 적극 대응하고 기업간(B2B) 사업을 본격화한다는 방침이다. SK그룹 제공

인공지능(AI) 시대를 맞아 수요가 급증하고 있는 AI 데이터센터 건립과 운영을 제도적으로 뒷받침하기 위한 국회 논의가 진행 중이다. AI 데이터센터는 대규모 전력과 냉각 시스템, 초고속 통신망을 동시에 갖춰야 하는 인프라임에도 현행법상 일반산업시설로 분류돼 입지 선정이나 전력 증설에 속도를 못 내고 있는 실정이다.



국회 과학기술정보방송통신위원회는 지난 24일 법안심사소위원회를 열어 AI 데이터센터 지원에 관한 법률안을 심사했지만 결론을 내지 못했다. 지난해 5월 정동영 더불어민주당 의원이 대표발의한 AI 데이터센터 진흥 및 기반 조성에 관한 법률안을 시작으로 22대 국회에는 비슷한 취지의 법안이 여야 합쳐 모두 6건 접수된 상태다. 그러나 현행법과의 연계 문제, 부처간 이견 등으로 인해 아직까지 소위 문턱을 넘지 못하고 있다. 이들 법안은 AI 데이터센터를 AI 기술 발전과 국가 경쟁력 강화의 핵심 기반 시설로 규정하고 체계적인 구축과 운영을 지원하는 내용을 담고 있다. 각종 인허가 절차를 간소화하고 입지 규제를 완화하며 세제 혜택을 주는 것이 골자다.



특히 업계에서 주목하는 건 전력 직접거래(PPA) 허용 여부다. 황정아 민주당·이해민 조국혁신당 의원 등이 발의한 법률안 및 특별법은 AI 데이터센터에 안정적인 에너지를 공급하기 위해 필요한 경우 발전사업자가 산업통상부 장관의 승인을 받아 전력시장을 거치지 않고 직접 전기사용자에게 전기를 공급할 수 있도록 특례 조항을 뒀다. 전기사업법상 발전사업자 및 전기판매사업자(한국전력공사)는 한국전력거래소가 개설하는 전력시장에서 전력거래를 하는 것이 원칙이다. 공익적 목적을 위해 한전이 전기판매 시장을 독점하되, 재생에너지 확대나 분산에너지 활성화 등 특별한 목적이 있는 경우에 한해 예외적으로 전기사용자와 직접 전력을 거래하는 PPA를 허용하고 있다.



이 의원은 “현행 전기사업법 및 분산에너지 활성화 특별법 체계에서는 발전사업자와 전기사용자 간의 직접 전력거래는 극히 제한적으로 허용되고 있어 기가와트(GW)급의 대규모 전력을 필요로 하는 하이퍼스케일 AI 데이터센터는 발전소 인근에 입지하고도 전력을 공급받지 못하는 심각한 제도적 불일치가 발생하고 있다”고 지적했다.





과학기술정보통신부도 AI 데이터센터의 안정적인 전력 수급에 대한 업계 요구 등을 반영해 직접거래를 허용할 필요성이 있다는 데 공감하고 있다. 반면 기후에너지환경부는 개별법으로 전력 직접거래 특례를 규정하는 것보다는 500메가와트(㎿)까지 전력 직접거래를 허용한 분산에너지 특구 등 기존 제도를 활용하는 것이 적절하다는 입장이다.



업계 관계자는 25일 “PPA가 허용되면 기업이 주변 액화천연가스(LNG), 신재생에너지 발전소로부터 직접 전력을 공급받아 안정적으로 센터를 가동할 수 있게 될 것”이라고 말했다.



다만 대기업이 전력 직거래로 빠져나가 한전 수익이 줄어들면 결국 일반 가정이나 소상공인의 전기요금이 인상될 수밖에 없다는 우려도 제기된다. 또 PPA가 활성화된 특정 지역으로만 데이터센터가 몰려 지역간 에너지 인프라 격차가 더 벌어질 수 있다는 점도 문제로 꼽힌다.



AI 데이터센터는 범용 컴퓨팅 환경을 위한 일반 데이터센터와 달리 고성능 연산에 필요한 그래픽처리장치(GPU) 클러스터, 최신 냉각 시스템, 대규모 전력 공급이 유기적으로 뒷받침돼야 한다. 일반 데이터센터의 전력 소비량이 서버랙 당 약 5~10킬로와트(㎾) 수준이라면 AI 데이터센터는 20~40㎾, 냉각 용량까지 감안하면 100㎾ 이상이 필요하다. 최태원 SK그룹 회장도 최근 “AI 산업은 필연적으로 막대한 에너지를 필요로 하고, 이 때문에 우리는 AI 데이터센터와 발전소를 함께 짓는 새로운 솔루션을 준비하고 있다”며 “전력 수요를 제대로 맞추지 못한다면, 그 결과는 재난이 될 것”이라고 강조한 바 있다.



미국과 일본은 AI 데이터센터를 국가안보와 직결된 전략 자산으로 보고 정부 차원에서 적극 지원하고 있다. 미 백악관은 지난해 7월 혁신 가속화, 미국 AI 인프라 구축, 국제 외교와 안보 주도 등 3가지 축을 중심으로 한 ‘AI 행동 계획’을 발표했다. AI 인프라 신속 확충을 위한 규제 완화 및 제도 혁신, 전력 수요 증가에 선제적으로 대응하는 에너지 인프라 기반 마련 등이 담겼다. 빅테크들의 투자 속도를 맞추기 위해 행정 절차를 대폭 간소화하고 데이터센터 인근에 소형모듈원자로(SMR) 등을 설치할 수 있도록 관련 규제를 완화한 것이다.



이런 분위기 속에 구글은 소형원전 기업 카이로스 파워가 가동하는 SMR에서 전력을 구매하기로 협약을 체결하고 그 첫 번째 프로젝트로 테네시주에 첨단 원자력 발전소를 짓는 중이다. 이 발전소는 2030년부터 미 남동부에 있는 구글 데이터센터에 전력을 공급할 예정이다. 일본도 데이터센터에 전력계통 접속 순위를 최우선 배치하는 등의 특혜를 주고 있다.



국내 기업들도 하이퍼스케일급 AI 데이터센터를 구축하는 중이다. SK텔레콤은 글로벌 1위 클라우드 기업 아마존웹서비스(AWS)와 협력해 울산에 초대형 AI 전용 데이터센터를 짓고 있다. SK는 이곳을 AI 인프라 수요 증가에 대응하는 핵심 거점으로 활용하고 향후 단계적 확장을 거쳐 아시아·태평양 지역의 AI 허브로 만들겠다는 구상이다.



이준희(가운데) 삼성SDS 대표이사가 지난달 7일(현지시간) ‘CES 2026’에서 김장호(왼쪽) 구미시장, 양금희 경상북도 경제부지사와 구미 AI 데이터센터 건립을 위한 양해각서를 체결하는 장면. 삼성SDS 제공 LG유플러스가 내년 준공을 목표로 경기도 파주에 건설 중인 AI 데이터센터 조감도. 파주시 제공

삼성SDS는 경북 구미의 옛 삼성전자 구미1사업장 부지에 60㎿ 규모의 AI 데이터센터를 건립한다. 삼성SDS는 올해 초 경상북도, 구미시와 구미 AI 데이터센터 건립을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. LG유플러스도 경기도 파주에 6156억원을 투자해 초거대 AI 데이터센터를 구축할 계획이다. 서버 10만대 이상을 수용할 수 있는 규모로 내년 준공이 목표다.





권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr



