LG유플 “‘하나의 LG’로 세계 최고 수준 AI데이터센터 구축”
MWC26서 AIDC 전략 공개
LG전자 협업으로 발열 해결
LG유플러스가 다음 달 2일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 최대 통신 박람회 ‘모바일월드콩그레스(MWC) 2026’에서 LG그룹과의 시너지를 기반으로 한 글로벌 최고 수준의 AI 데이터센터(AIDC) 전략을 공개한다고 24일 밝혔다.
LG유플러스는 LG 계열사 역량을 집결한 ‘원(ONE) LG’를 중심으로 전략·냉각·운영 전 영역을 아우르는 통합 솔루션 ‘비욘드 AI 레디 AIDC’를 선보일 예정이다. AI 시대 핵심 인프라 사업자로서의 입지를 강화한다는 구상이다. 이번 MWC에서는 수도권 최대 규모로 건설 중인 ‘파주 AIDC’에 적용될 최신 기술과 차세대 운영 전략도 공개한다. 파주 AIDC는 내년 준공을 목표로 하고 있다.
먼저 AI 데이터센터의 핵심 난제로 꼽히는 발열 문제는 LG전자와의 협업으로 해결에 나선다. 양사는 그래픽처리장치(GPU) 칩에 전용 금속판을 부착하고 냉각수 분배장치(CDU)를 통해 액체를 순환시켜 열을 직접 제거하는 ‘다이렉트투칩’(D2C) 방식의 액체 냉각 솔루션을 도입한다. LG유플러스 자체 실증 결과 해당 방식으로 기존 공랭 대비 약 24%의 에너지 효율 개선 효과가 있는 것으로 파악됐다.
안정적인 전력 공급에는 LG에너지솔루션의 기술을 적용한다. 파주 AIDC에는 고성능 무정전전원장치(UPS) 배터리가 탑재돼 정전이나 전압 변동 시 즉각적인 전력 보정이 가능하다.
LG유플러스는 파주 AIDC를 기점으로 AI 컴퓨팅 인프라를 단계적으로 확장할 계획이다. 아울러 향후 GPU 성능 향상에 따른 발열 증가에 대응하기 위해 서버를 비전도성 액체에 직접 담그는 액침 냉각 기술 개발·적용에도 속도를 내고 있다.
