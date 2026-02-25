5·18 최후 항쟁지 옛 전남도청 복원

80년 5월 모습 원형대로 공개

계엄군의 탄두·탄흔 실물 전시

고 문재학·박종필 열사 팻말도

5·18민주화운동 당시 모습으로 복원된 광주 동구 옛 전남도청에 24일 계엄군의 탄두가 박힌 전시물이 공개돼 있다. 연합뉴스

5·18민주화운동 최후 항전지인 옛 전남도청이 항전 당시의 모습으로 복원돼 시민들에게 공개된다.



문화체육관광부 옛전남도청복원추진단은 24일 광주 동구 옛 전남도청에서 복원을 마친 옛 도청 전시관 시범운영 설명회를 열었다. 이곳은 1980년 5월 민주화운동 당시 상황으로 원형이 복원됐다.



박영만 학예연구관은 “옛 도청은 5월 17일 비상계엄 전국 확대 조치부터 27일 최후항쟁까지 당시 시민들이 사실상 무정부 사태의 혼란을 극복하기 위해 모였던 곳”이라며 “이곳에선 계엄군의 무자비한 진압과 시민들의 자치 활동, 그리고 최후항쟁까지의 민주주의 역사를 고스란히 느낄 수 있다”고 설명했다.



복원된 옛 도청은 본관과 도 경찰국 본관, 도 경찰국 민원실, 상무관, 도청 별관 등 6개의 전시관으로 구성됐다. 계엄군 진압에 맞서 시민 저항이 가장 치열하게 전개된 도청 본관 곳곳에는 계엄군의 탄흔이 보존·전시됐다. 외벽에서 추출한 탄두 실물도 함께 전시됐다. 앞서 계엄군이 쏜 것으로 추정되는 탄흔 246개가 옛 전남도청과 부속 건물에서 발견됐다. 이 중 15곳에서 발견된 온전한 탄두가 국립과학수사연구원 감식을 통해 계엄군의 것으로 확인됐다.



한강 작가의 소설 ‘소년이 온다’의 모티브가 된 고 문재학 열사와 그의 벗 박종필 열사의 이름을 새긴 팻말이 나란히 설치된 모습. 연합뉴스

도 경찰국 본관에선 민중의 저항과 승리를 주제로 한 홀로그램 영상을 볼 수 있다. 민주화운동에 참여한 시민들의 구술 증언과 최후까지 전남도청을 지킨 사람들의 증언도 영상으로 만날 수 있다. 당시 신원이 확인된 희생자들 시신이 임시로 안치됐던 상무관에선 추모 영상이 상영된다. 한강 작가의 소설 ‘소년이 온다’의 모티브가 된 고 문재학 열사가 숨진 채 발견된 장소에는 그의 벗 박종필 열사의 이름을 새긴 팻말이 설치돼 있다.



옛 전남도청은 2023년 복원 공사에 들어가 2년5개월 만에 공사가 마무리됐다. 오는 28일부터 4월 5일까지 시범 공개한 뒤 5월 정식으로 문을 열 예정이다. 정상원 옛전남도청복원추진단장은 “옛 전남도청은 역사적 사실과 고증에 기반해 원형 보존을 최우선 원칙으로 복원했다”고 말했다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 5·18민주화운동 최후 항전지인 옛 전남도청이 항전 당시의 모습으로 복원돼 시민들에게 공개된다.문화체육관광부 옛전남도청복원추진단은 24일 광주 동구 옛 전남도청에서 복원을 마친 옛 도청 전시관 시범운영 설명회를 열었다. 이곳은 1980년 5월 민주화운동 당시 상황으로 원형이 복원됐다.박영만 학예연구관은 “옛 도청은 5월 17일 비상계엄 전국 확대 조치부터 27일 최후항쟁까지 당시 시민들이 사실상 무정부 사태의 혼란을 극복하기 위해 모였던 곳”이라며 “이곳에선 계엄군의 무자비한 진압과 시민들의 자치 활동, 그리고 최후항쟁까지의 민주주의 역사를 고스란히 느낄 수 있다”고 설명했다.복원된 옛 도청은 본관과 도 경찰국 본관, 도 경찰국 민원실, 상무관, 도청 별관 등 6개의 전시관으로 구성됐다. 계엄군 진압에 맞서 시민 저항이 가장 치열하게 전개된 도청 본관 곳곳에는 계엄군의 탄흔이 보존·전시됐다. 외벽에서 추출한 탄두 실물도 함께 전시됐다. 앞서 계엄군이 쏜 것으로 추정되는 탄흔 246개가 옛 전남도청과 부속 건물에서 발견됐다. 이 중 15곳에서 발견된 온전한 탄두가 국립과학수사연구원 감식을 통해 계엄군의 것으로 확인됐다.도 경찰국 본관에선 민중의 저항과 승리를 주제로 한 홀로그램 영상을 볼 수 있다. 민주화운동에 참여한 시민들의 구술 증언과 최후까지 전남도청을 지킨 사람들의 증언도 영상으로 만날 수 있다. 당시 신원이 확인된 희생자들 시신이 임시로 안치됐던 상무관에선 추모 영상이 상영된다. 한강 작가의 소설 ‘소년이 온다’의 모티브가 된 고 문재학 열사가 숨진 채 발견된 장소에는 그의 벗 박종필 열사의 이름을 새긴 팻말이 설치돼 있다.옛 전남도청은 2023년 복원 공사에 들어가 2년5개월 만에 공사가 마무리됐다. 오는 28일부터 4월 5일까지 시범 공개한 뒤 5월 정식으로 문을 열 예정이다. 정상원 옛전남도청복원추진단장은 “옛 전남도청은 역사적 사실과 고증에 기반해 원형 보존을 최우선 원칙으로 복원했다”고 말했다.광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지