아파트는 반전세, 빌라는 초소형 월세로… 세입자 양극화

반전세 억지전환 비율 6.6 → 19.6%

30㎡ 이하 빌라 신규 월세 건수 급증

규제 여파… 가혹한 주거비용 늪으로

제미나이

지난해 하반기 쏟아진 초강도 대출 규제 여파로 서울 세입자들 사이에 주거 양극화가 극심해진 것으로 나타났다. 자본력을 갖춘 아파트 세입자는 반전세를 감수하며 기존 집에 주저앉은 반면, 여력 없는 빌라(연립·다세대) 세입자는 고비용 소형 월세 시장으로 떠밀려나는 양상이다.



국민일보가 24일 국토교통부 실거래가 통계를 분석한 결과, 지난해 8~10월 연달아 대출 옥죄기가 시작된 작년 하반기를 기점으로 주택 유형에 따른 주거 양상이 크게 갈렸다. 당시 정부는 이 기간 동안 스트레스 DSR 2단계 시행, LTV 40% 축소와 1주택자 전세대출 2억원 제한, 공시가격의 126% 이내 전세대출 보증 한도 변경 등 대출 규제를 크게 강화했다.





일단 서울 아파트에서는 매매로 넘어가지 못한 채 계약갱신으로 ‘주저앉기’ 현상이 뚜렷해졌다. 서울 아파트 전월세 갱신 계약 비중은 규제 발표 직후인 지난해 11월까지만 해도 40.1%로 예년 수준에 머물렀다. 갱신계약 비중은 대출 창구가 본격적으로 얼어붙은 12월 44.3%로 급등하더니 올해 1월 47.7%, 2월(23일 기준) 53.5%로 최고치를 매월 경신 중이다.



함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “1주택자의 전세대출 총액을 2억원으로 줄이는 등 규제를 강화하면서 세입자들의 선택지가 좁아졌다”고 설명했다. 실제로 기존 순수 전세 거주자가 갱신 시 보증금 인상분을 월세로 내는 ‘반전세’로 억지 전환한 비율은 11월 6.6%에서 규제 영향이 본격화된 12월 19.6%(1377건)로 폭등했다. 세입자가 계약갱신요구권을 사용했어도 대출 규제로 인해 5% 인상분조차 현금으로 못 구해 그 금액만큼 월세로 돌려낸 것으로 풀이된다.



반면 아파트 세입자만큼의 버틸 여력도 부족한 빌라 세입자들은 초소형 월세 시장으로 밀려난 것으로 나타났다. 통계상 가장 작은 평형대의 빌라 신규 계약만 한꺼번에 늘어나서다. 하반기 대출 제한과 함께 전세대출 보증 한도를 공시가격 126% 이내로 하는 이른바 ‘126%룰’이 한국주택금융공사(HF)까지 일괄 적용된 영향 등으로 보인다.





국토부 통계에 따르면 10월까지만 해도 2027건에 불과했던 서울의 30㎡(9평) 이하 초소형 빌라 신규 월세 건수는 12월 3459건까지 치솟았다. 통상 연말연시 새 학기·직장 수요로 초소형 월세 수요가 늘지만 그것을 감안해도 전월세신고제가 도입된 2021년 6월 이래 역대 최대치다. 전세사기 공포로 빌라 전세 기피 현상이 심한 데다 대출길마저 막힌 빌라 세입자들이 가장 저렴하고 좁은 신규 초소형 월세로 하향 피신하면서 기존의 연말연시 수요가 더 크게 터진 것으로 해석된다.



문제는 이렇게 빌라 월세 난민이 된 서민들이 더 가혹한 주거비용 늪에 빠졌다는 점이다. 이날 한국부동산원 통계에 따르면 지난해 전월세 전환율은 서민 거주지역인 강북권과 서·동북권, 서남권의 30㎡ 이하 초소형 빌라에서 모두 5%대였다. 전월세 전환율은 숫자가 높을수록 전세 대비 많은 월세를 내는 것을 뜻한다. 특히 주거지역에 서민층이 몰린 서남권은 연말로 갈수록 수치가 높아졌다. 서울 아파트와 서울 동남권 빌라 모두 4%대 초중반을 유지한 것과 대조적이다.



서울에서 세입자 가구의 비중은 전체의 약 절반 수준에 이른다. 서울시 주거실태조사에 따르면 2024년 기준 서울에서 전세나 월세를 사는 임차 가구 비중은 전체의 45.5%였다. 자가 가구의 40.9%를 뛰어넘는 수치다. 세입자 가구 중에서 아파트는 약 28.2%, 빌라는 19.4%다. 나머지 52.4%는 단독주택이나 오피스텔, 고시원 등 다른 형태 거주지에 산다. 아파트와 빌라 외에도 드러나지 않은 세입자들 삶의 질은 더 악화됐을 가능성이 있다.



조효석 기자 promene@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 지난해 하반기 쏟아진 초강도 대출 규제 여파로 서울 세입자들 사이에 주거 양극화가 극심해진 것으로 나타났다. 자본력을 갖춘 아파트 세입자는 반전세를 감수하며 기존 집에 주저앉은 반면, 여력 없는 빌라(연립·다세대) 세입자는 고비용 소형 월세 시장으로 떠밀려나는 양상이다.국민일보가 24일 국토교통부 실거래가 통계를 분석한 결과, 지난해 8~10월 연달아 대출 옥죄기가 시작된 작년 하반기를 기점으로 주택 유형에 따른 주거 양상이 크게 갈렸다. 당시 정부는 이 기간 동안 스트레스 DSR 2단계 시행, LTV 40% 축소와 1주택자 전세대출 2억원 제한, 공시가격의 126% 이내 전세대출 보증 한도 변경 등 대출 규제를 크게 강화했다.일단 서울 아파트에서는 매매로 넘어가지 못한 채 계약갱신으로 ‘주저앉기’ 현상이 뚜렷해졌다. 서울 아파트 전월세 갱신 계약 비중은 규제 발표 직후인 지난해 11월까지만 해도 40.1%로 예년 수준에 머물렀다. 갱신계약 비중은 대출 창구가 본격적으로 얼어붙은 12월 44.3%로 급등하더니 올해 1월 47.7%, 2월(23일 기준) 53.5%로 최고치를 매월 경신 중이다.함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “1주택자의 전세대출 총액을 2억원으로 줄이는 등 규제를 강화하면서 세입자들의 선택지가 좁아졌다”고 설명했다. 실제로 기존 순수 전세 거주자가 갱신 시 보증금 인상분을 월세로 내는 ‘반전세’로 억지 전환한 비율은 11월 6.6%에서 규제 영향이 본격화된 12월 19.6%(1377건)로 폭등했다. 세입자가 계약갱신요구권을 사용했어도 대출 규제로 인해 5% 인상분조차 현금으로 못 구해 그 금액만큼 월세로 돌려낸 것으로 풀이된다.반면 아파트 세입자만큼의 버틸 여력도 부족한 빌라 세입자들은 초소형 월세 시장으로 밀려난 것으로 나타났다. 통계상 가장 작은 평형대의 빌라 신규 계약만 한꺼번에 늘어나서다. 하반기 대출 제한과 함께 전세대출 보증 한도를 공시가격 126% 이내로 하는 이른바 ‘126%룰’이 한국주택금융공사(HF)까지 일괄 적용된 영향 등으로 보인다.국토부 통계에 따르면 10월까지만 해도 2027건에 불과했던 서울의 30㎡(9평) 이하 초소형 빌라 신규 월세 건수는 12월 3459건까지 치솟았다. 통상 연말연시 새 학기·직장 수요로 초소형 월세 수요가 늘지만 그것을 감안해도 전월세신고제가 도입된 2021년 6월 이래 역대 최대치다. 전세사기 공포로 빌라 전세 기피 현상이 심한 데다 대출길마저 막힌 빌라 세입자들이 가장 저렴하고 좁은 신규 초소형 월세로 하향 피신하면서 기존의 연말연시 수요가 더 크게 터진 것으로 해석된다.문제는 이렇게 빌라 월세 난민이 된 서민들이 더 가혹한 주거비용 늪에 빠졌다는 점이다. 이날 한국부동산원 통계에 따르면 지난해 전월세 전환율은 서민 거주지역인 강북권과 서·동북권, 서남권의 30㎡ 이하 초소형 빌라에서 모두 5%대였다. 전월세 전환율은 숫자가 높을수록 전세 대비 많은 월세를 내는 것을 뜻한다. 특히 주거지역에 서민층이 몰린 서남권은 연말로 갈수록 수치가 높아졌다. 서울 아파트와 서울 동남권 빌라 모두 4%대 초중반을 유지한 것과 대조적이다.서울에서 세입자 가구의 비중은 전체의 약 절반 수준에 이른다. 서울시 주거실태조사에 따르면 2024년 기준 서울에서 전세나 월세를 사는 임차 가구 비중은 전체의 45.5%였다. 자가 가구의 40.9%를 뛰어넘는 수치다. 세입자 가구 중에서 아파트는 약 28.2%, 빌라는 19.4%다. 나머지 52.4%는 단독주택이나 오피스텔, 고시원 등 다른 형태 거주지에 산다. 아파트와 빌라 외에도 드러나지 않은 세입자들 삶의 질은 더 악화됐을 가능성이 있다.조효석 기자 promene@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지