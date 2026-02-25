진달래 4월 3일, 벚꽃 4월 7일 만개… 산림청 예측 발표
올봄 기온이 평년보다 높을 것으로 전망되면서 진달래꽃 피는 시기가 지난해보다 나흘 앞당겨진 4월 3일로 예상된다.
산림청은 24일 ‘2026년 봄철 꽃나무 개화 예측지도’(사진)를 발표했다. 이 지도에 따르면 전국 평균 만개 시기(개화 50% 기준)는 생강나무 3월 26일, 진달래 4월 3일, 벚나무류 4월 7일로 예측됐다. 지난해 실제 개화한 시기는 생강나무 3월 30일, 진달래 4월 7일, 벚나무류 4월 8일이었다.
개화 시기는 국립수목원과 9개 공립수목원이 전국 32곳에서 관찰한 식물계절현상 자료를 기반으로 예측된 것이다. 이광호 산림청 산림보호국장은 “봄철 개화 예측은 국민 생활과 밀접한 계절 정보를 제공하고 기후변화에 따른 산림생태계 변화를 과학적으로 분석하는 중요한 지표”라고 설명했다.
대전=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사