론스타 이어 엘리엇에도 승소… 1600억 배상 막았다
英법원, 국제중재재판소 판정 파기
“국민연금, 정부와 별개 기관” 판단
정성호 법무 “3% 바늘구멍 뚫었다”
정부가 미국계 헤지펀드 엘리엇매니지먼트에 1600억원 상당의 금액을 배상하라는 내용의 국제투자분쟁(ISDS) 판정에 불복해 제기한 취소소송에서 승소했다. 앞서 정부의 배상책임을 인정한 국제상설중재재판소(PCA)의 중재 판정이 파기되면서 소송은 다시 원점으로 돌아갔다.
법무부는 23일 영국 법원에서 정부가 엘리엇을 상대로 진행 중이던 ISDS 사건 중재판정 취소소송에서 승소했다고 밝혔다. 정성호 법무부 장관은 정부서울청사에서 브리핑을 통해 “엘리엇이 지난 8년간 대한민국 정부를 상대로 약 1조원의 배상을 요구하며 ISDS를 제기한 데 대응해 진행한 사건”이라며 “본 판정에서 인정된 정부 배상액과 이자를 도합한 1600억원이 잠정적으로 소멸됐다”고 설명했다.
엘리엇은 2015년 삼성물산·제일모직 합병과 관련해 당시 청와대·보건복지부가 국민연금공단이 ‘합병 찬성’ 의결권을 행사하도록 했고, 그 결과 주가가 약 1조원 이상 떨어지는 손해를 입었다며 ISDS를 제기했다. PCA는 2023년 6월 엘리엇 측 주장을 일부 인정해 정부가 약 1556억원(약 1억782만 달러)을 지급해야 한다고 판정했다.
정부는 이에 한·미 자유무역협정(FTA) 규정을 근거로 PCA가 관할권 없는 사건에 대해 판정했다며 중재지인 영국 법원에 취소해달라는 소송을 제기했다. PCA가 국민연금공단의 삼성물산·제일모직 합병 찬성 의결권 행사를 국가기관의 조치로 잘못 판단했고, 이는 ISDS 소송의 전제가 되는 ‘관할권 위반’이라는 취지였다.
영국 1심 법원은 2024년 8월 한·미 FTA 해석상 정부가 주장하는 취소사유는 적법하지 않다며 소송을 각하했다. 반면 항소법원은 지난해 7월 정부 주장을 인정해 1심으로 사건을 파기환송했다. 이날 판단은 1심 환송 법원이 정부가 주장한 취소사유를 인용해 기존의 중재판정을 취소하고, 사건을 다시 중재절차로 돌려보낸 것이다. 정 장관은 “정부는 엘리엇의 6분의 1에 불과한 소송비용을 쓰고 인용률 3%(중재판정 취소인용률)라는 바늘구멍을 뚫었다”고 강조했다.
판단이 뒤집힌 결정적 배경은 영국 법원이 “국민연금공단은 정부와 별개의 법인격”이라는 정부 측 주장을 수용한 결과로 분석된다. 국민연금공단의 일상적 의사결정이 정부에 완전히 종속되지 않는 점도 감안됐다. 이로써 원 중재판정 중 국민연금이 국가기관임을 전제로 한 판단 부분은 취소됐고, 향후 중재판정부는 청와대와 복지부의 행위만을 토대로 대한민국의 배상책임 유무를 판단할 전망이다.
구자창 윤준식 기자 critic@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사