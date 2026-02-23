시사 전체기사

[포토] 설 연휴 후 첫 조업

입력:2026-02-23 21:20
대형선망 어선들이 23일 부산 서구 공동어시장에서 출항하고 있다. 설 연휴 후 첫 조업에 나선 이들 선단은 국내 고등어 어획량의 80% 이상을 담당하고 있다.

연합뉴스

