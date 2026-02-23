전쟁 4년이 바꿨다… ‘고아·과부의 나라’ 된 우크라

사상자 늘고 대규모 해외 이주에

출산율도 급락 “인구 1000만 감소”

소방대원이 우크라이나의 흑해 관문인 남부 도시 오데사에서 23일(현지시간) 러시아군의 드론·미사일 공격을 받은 화물차와 컨테이너 잔해 사이를 이동하고 있다. 러시아군은 우크라이나 전쟁 4주년을 하루 앞둔 이날까지 공세를 늦추지 않았다. 이날 오데사에선 최소 3명이 사망했다. AFP연합뉴스

우크라이나가 5년째 접어든 전쟁으로 ‘인구학적 재앙’에 직면했다. 러시아와의 전쟁이 길어지면서 사상자 증가, 대규모 해외 이주, 영토 상실에 따른 인구 감소, 출산율 감소 등이 동시다발적으로 나타나면서 약 1000만명의 인구를 잃었다는 분석이 나왔다.



CNN은 22일(현지시간) 우크라이나 인구 통계학자 엘라 리바노바를 인용해 이같이 보도했다. 그는 전쟁 발발 후 사망자, 해외 이주자, 러시아 점령지 거주민 등을 합하면 1000만명 정도에 이른다고 분석했다. 리바노바는 “이는 인구학적 재앙”이라며 “사람이 없으면 어떤 나라도 존재할 수 없다”고 말했다.



전쟁으로 인해 출산율이 급감하고, 불임으로 고생하거나 자녀 계획 결정을 미루는 사람도 늘고 있다. 리바노바는 “출산율 감소는 전쟁 이전부터 수년간 이어졌지만 이제는 거의 붕괴 직전에 이르렀다”고 설명했다. 우크라이나의 지난해 합계출산율은 1명 미만으로 떨어졌다. 유럽(1.4명) 미국(1.6명)과 비교할 때 낮은 수준이다.



생식건강 지표도 악화되고 있다. 수도 키이우에 있는 난임전문클리닉 ‘나디야’의 원장 발레리 주킨 박사는 “유산된 배아에 대한 정기 유전자 검사 결과 전쟁 이후 염색체 이상 비율이 증가했으며 합병증과 기형, 임신 유지의 어려움도 더 많이 발생하고 있다”고 밝혔다. 전장에서 복귀한 군인들 역시 만성 스트레스와 전시 환경 등의 영향으로 정자의 질이 악화된 것으로 전해졌다.



전쟁으로 인해 남편을 잃거나 부모를 잃은 아이도 늘고 있다. CNN은 “우크라이나군의 평균 연령은 약 43세로, 전선에서 목숨을 잃는 이들 상당수가 자녀를 둔 기혼자”라며 “우크라이나가 고아와 과부의 나라가 되어가고 있다”고 전했다. 우크라이나 공식 통계 및 미국 싱크탱크 CSIS 자료에 따르면 현재 친부모 없이 생활하는 우크라이나 아동은 5만9000명, 2022년 이후 우크라이나인 사망자는 10만~14만명이다.



대규모 인구 유출도 문제다. 로이터통신은 21일 유엔 통계를 인용해 “500만명 이상의 우크라이나인들이 유럽 전역에 흩어져 있다”며 “볼로디미르 젤렌스키 정부는 전쟁이 끝나면 해외에 거주하는 우크라이나인의 70%가 귀국할 것으로 기대하고 있으나 여론조사에 따르면 시간이 지날수록 귀국을 희망하는 우크라이나인의 비율은 감소하고 있다”고 보도했다.



전쟁 장기화로 지난해 민간인 사상자도 최대를 기록했다. 유엔 인권최고대표사무소는 지난달 발표한 보고서에서 지난해 우크라이나 민간인 사상자가 부상 1만2162명, 사망 2526명으로 집계됐다고 밝혔다. 이는 2024년(부상 9138명, 사망 2088명) 대비 30.8%, 2023년(부상 6651명, 사망 1974명) 대비 70.3% 증가했다.



조승현 기자 chosh@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국제부 조승현 기자 chosh@kmib.co.kr 429 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. 우크라이나가 5년째 접어든 전쟁으로 ‘인구학적 재앙’에 직면했다. 러시아와의 전쟁이 길어지면서 사상자 증가, 대규모 해외 이주, 영토 상실에 따른 인구 감소, 출산율 감소 등이 동시다발적으로 나타나면서 약 1000만명의 인구를 잃었다는 분석이 나왔다.CNN은 22일(현지시간) 우크라이나 인구 통계학자 엘라 리바노바를 인용해 이같이 보도했다. 그는 전쟁 발발 후 사망자, 해외 이주자, 러시아 점령지 거주민 등을 합하면 1000만명 정도에 이른다고 분석했다. 리바노바는 “이는 인구학적 재앙”이라며 “사람이 없으면 어떤 나라도 존재할 수 없다”고 말했다.전쟁으로 인해 출산율이 급감하고, 불임으로 고생하거나 자녀 계획 결정을 미루는 사람도 늘고 있다. 리바노바는 “출산율 감소는 전쟁 이전부터 수년간 이어졌지만 이제는 거의 붕괴 직전에 이르렀다”고 설명했다. 우크라이나의 지난해 합계출산율은 1명 미만으로 떨어졌다. 유럽(1.4명) 미국(1.6명)과 비교할 때 낮은 수준이다.생식건강 지표도 악화되고 있다. 수도 키이우에 있는 난임전문클리닉 ‘나디야’의 원장 발레리 주킨 박사는 “유산된 배아에 대한 정기 유전자 검사 결과 전쟁 이후 염색체 이상 비율이 증가했으며 합병증과 기형, 임신 유지의 어려움도 더 많이 발생하고 있다”고 밝혔다. 전장에서 복귀한 군인들 역시 만성 스트레스와 전시 환경 등의 영향으로 정자의 질이 악화된 것으로 전해졌다.전쟁으로 인해 남편을 잃거나 부모를 잃은 아이도 늘고 있다. CNN은 “우크라이나군의 평균 연령은 약 43세로, 전선에서 목숨을 잃는 이들 상당수가 자녀를 둔 기혼자”라며 “우크라이나가 고아와 과부의 나라가 되어가고 있다”고 전했다. 우크라이나 공식 통계 및 미국 싱크탱크 CSIS 자료에 따르면 현재 친부모 없이 생활하는 우크라이나 아동은 5만9000명, 2022년 이후 우크라이나인 사망자는 10만~14만명이다.대규모 인구 유출도 문제다. 로이터통신은 21일 유엔 통계를 인용해 “500만명 이상의 우크라이나인들이 유럽 전역에 흩어져 있다”며 “볼로디미르 젤렌스키 정부는 전쟁이 끝나면 해외에 거주하는 우크라이나인의 70%가 귀국할 것으로 기대하고 있으나 여론조사에 따르면 시간이 지날수록 귀국을 희망하는 우크라이나인의 비율은 감소하고 있다”고 보도했다.전쟁 장기화로 지난해 민간인 사상자도 최대를 기록했다. 유엔 인권최고대표사무소는 지난달 발표한 보고서에서 지난해 우크라이나 민간인 사상자가 부상 1만2162명, 사망 2526명으로 집계됐다고 밝혔다. 이는 2024년(부상 9138명, 사망 2088명) 대비 30.8%, 2023년(부상 6651명, 사망 1974명) 대비 70.3% 증가했다.조승현 기자 chosh@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지