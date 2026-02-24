‘개헌 첫 관문’ 국민투표법 법사위 통과… 與, 사법개혁 3법도 이달 처리 ‘속도전’

본회의 일정 앞당기는 변경안 의결

대전·충남 통합 논의는 진통 거듭

더불어민주당 한병도 원내대표가 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 오는 24일 본회의 개최에 대한 강한 의지가 담긴 발언을 하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당이 사법개혁 3법 등 쟁점 법안의 2월 임시국회 내 처리를 목표로 입법 속도전에 착수했다. 국민의힘이 무제한 토론(필리버스터)으로 맞서겠다는 방침을 밝히자 본회의 일정을 앞당기며 표결처리 강행을 위한 수순에 돌입했다.



국회 운영위원회는 23일 전체회의를 열고 애초 26일로 예정됐던 본회의를 24일로 앞당기는 의사일정 변경안을 더불어민주당 주도로 의결했다.



민주당은 24일부터 다음 달 3일까지 본회의를 매일 열어 사법개혁 3법과 행정통합 특별법, 국민투표법 개정안 등 쟁점 법안을 포함한 12건의 법안을 모두 처리한다는 계획이다. 이번 본회의 일정 변경은 국민의힘의 필리버스터 가능성을 염두에 둔 조치다. 국민의힘이 필리버스터를 진행할 경우 이튿날부터 하루 한 건의 법안만 처리가 가능하기 때문이다. 24일 본회의를 시작하면 2월 임시국회 내 주요 쟁점 법안들을 모두 처리할 수 있다는 계산이다.



국민의힘은 강하게 반발했다. 유상범 국민의힘 원내운영수석부대표는 “국회의장과 여야 원내대표단이 합의한 본회의 일정안을 운영위에서 다시 수정하는 것은 처음 경험한다”며 “민주당이 일방적으로 일정을 바꾼다면 혼자 국회를 운영하겠다는 것 아니냐”고 비판했다. 이에 전용기 민주당 의원은 “의사일정 변경 동의는 과거에도 여러 차례 있었다”며 “합의된 법안 처리가 야당 반대로 지연된 책임도 따져야 한다”고 맞섰다. 여야 공방 끝에 한병도 원내대표는 표결로 안건을 처리했다.



대전·충남 통합을 둘러싼 여야 간 이견도 좁혀지지 않고 있다. 정청래 민주당 대표는 이날 최고위원회의에서 국민의힘 장동혁 대표를 향해 양당 대표 회담을 공식 제안하며 압박 수위를 끌어올렸다. 반면 국민의힘은 “지방선거를 앞둔 졸속 입법”이라며 반대 입장을 유지했다.



국회 법제사법위원회는 외국민의 국민투표권을 보장하는 내용을 담은 국민투표법 개정안을 전체회의에 상정해 민주당 주도로 의결했다. 국민투표법 개정안 처리는 개헌 추진을 위해 선결해야 할 조치로 평가받는다.



윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr



