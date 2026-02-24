격론은커녕 ‘입틀막 의총’… 식물정당 된 국민의힘

장대표 입장 표명 후 열린 의원총회

3시간 중 당명 개정 보고만 90분

“반대 의견 차단하려는 꼼수” 반발

당 내분에 여당 견제 역할 못 해

국민의힘 장동혁(맨 앞) 대표와 배현진(왼쪽) 의원이 23일 국회에서 열린 의원총회에서 송언석 원내대표의 발언을 경청하고 있다. 지난 13일 당원권 정지 1년 징계 처분을 받은 배 의원은 장 대표 바로 뒷자리에 앉았다. 이병주 기자

내홍에 휩싸인 국민의힘이 식물 정당으로 전략하고 있다. 여당의 사법개혁 3법 강행 등 일방 독주 체제가 지속되고 있지만 ‘이름만 야당’일 뿐 어떤 견제 역할도 제대로 하지 못하고 있어서다. 국민의힘은 장동혁 대표의 ‘윤어게인’ 선언 이후 당 노선을 논의하겠다며 의총을 열었지만 지도부에 의해 당명 개정 등만 논의하는 ‘입틀막’ 진행으로 내부 불만만 키웠다. 제1야당의 지도부 독주에 정부·여당 견제 기능이 무력화되고 있다는 비판이 커지고 있다.



국민의힘이 23일 장 대표의 ‘절윤 거부’ 입장 발표 이후 첫 의원총회를 열었지만 지도부가 당명 개정, 대구·경북 행정통합 설명만 장시간 지속해 ‘맹탕’으로 마무리됐다. 6·3 지방선거를 앞둔 상황에서 장 대표 노선에 대한 반대의견 제기를 차단하려는 꼼수라는 반발이 터져 나왔다.



국민의힘 의총은 오전 10시40분부터 점심시간도 거른 채 오후 1시35분까지 3시간가량 이어졌지만 90분 정도가 당명 개정 경과보고로 채워졌다. 이후엔 대구·경북 통합 관련 발언이 이어지면서 당 노선에 대한 논의는 2시간이 지나서야 시작됐다.



일부 의원은 의총 도중 회의장을 박차고 나가며 불만을 터뜨렸다. 조은희 의원은 “당명 개정 설명을 짧게 해달라고 했는데도 1시간 넘게 하고 있다. 무엇을 위해 의총을 하는가”라고 비판했다. 조 의원은 이후 페이스북에 “의총에서 ‘부정선거 음모론’과 ‘윤석열 수호’ 노선으로 지선을 치르는 것이 맞는지 국회의원 비밀투표와 전 당원 투표를 제안하려고 했다”며 “이에 대한 논의를 막기 위한 ‘입틀막’ 의총과 다름없었다”고 지적했다.



장 대표는 의총 말미에야 연단에 올라 당내 절윤 요구에 대한 본인 입장을 5분 정도 밝혔다. 지도부 관계자는 “언론에 보도되는 내용보다는 회견문 전체를 읽어봐 달라. 대표로서의 고민과 생각을 담기 위해 노력했다는 취지”라고 전했다. 다른 의원은 “장 대표는 내부 여론조사에서 국민의힘 지지자의 70% 이상이 윤 전 대통령 무기징역 선고가 잘못됐다고 답하는 등 여러 여론조사 추이를 세심히 살펴 그런 입장을 내놓은 것이라고 설명했다”고 말했다.



당내 소장파 의원 모임인 ‘대안과 미래’ 소속 이성권 의원은 이에 “선거는 ‘51 대 49’의 싸움이고 백날 지지자들에게 호소해 결집이 돼도 51%를 달성하지 못하면 선거는 질 수밖에 없다. 당심과 민심을 같이 봐야 한다”는 취지로 발언한 것으로 전해졌다. 지선 전 내부는 물론이고 외부 여론조사 전문가들을 모아 공개 토론회를 열자는 의견도 제시됐지만 추가 논의는 없었다.



장 대표의 선거 전략에 우려를 표하는 목소리는 확산일로다. 한 지도부 인사는 “대표가 윤어게인이라고 자인한 상황에서 당 외부 지적에 대해 더 할 수 있는 말이 없다”고 토로했다. 다른 중진 의원은 “당원만 바라보는 것은 ‘우리끼리 단합대회’와 다를 게 없다”며 “지금도 이재명 대통령과 더불어민주당은 우리를 카운터파트로 고려조차 하지 않는다”고 비판했다.



오세훈 서울시장은 “일반 국민의 정서와 너무나도 다른 입장을 당이 견지한다면 이번 지방선거는 대구·경북(TK) 지역 외에는 거의 (당선) 가능성이 희박할 것”이라고 우려했다. 서울 민심을 묻는 말에도 “저도 위험하다. 그래서 이렇게 절규하는 것”이라고 답했다.



이형민 최수진 기자 gilels@kmib.co.kr



