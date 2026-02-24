거여의 이상한 대통령 지지모임… 집권 2년차 황당한 내분

李공소취소 ‘공취모’ 본격 활동

“당내 반대 없는데 왜 떼 지어 하나”

조직화 움직임에 곱지 않은 시선

지지층, 유시민·정청래에 날선 공격

더불어민주당 현역 의원들이 23일 국회에서 열린 ‘이재명 대통령 사건 공소취소와 국정조사 추진을 위한 의원모임’(공취모) 출범식에 참석해 구호를 외치고 있다. 공취모에 참여한 의원은 105명으로 이 중 60여명이 결의대회를 겸한 출범식에 자리했다. 이병주 기자

더불어민주당 의원 100여명으로 구성된 이재명 대통령 사건 공소취소와 국정조사 추진을 위한 의원 모임(공취모)이 본격적인 활동을 개시했다. ‘계파 세력 과시’ ‘야당이나 할 법한 행보’라는 당내 비판 속에서 지지층 간 대립도 날로 격화하고 있다. 이 대통령의 대표 당시 구축된 거대여당의 ‘단일대오’가 집권 1년도 채 안 돼 해괴한 권력 다툼 속에 급속히 흔들리는 양상이다.



공취모는 23일 국회 의원회관에서 출범식 겸 결의대회를 진행했다. 이날 기준 105명으로 늘어난 소속 현역 국회의원 중 60여명이 행사에 참석했다. 여기에 지지자와 유튜버까지 다수 몰리면서 회의실은 만원을 이뤘다. 주요 구성원이 소개될 때마다 좌중에서는 함성과 박수가 터졌다. 박찬대 전 원내대표, 이언주 최고위원 등은 특히 큰 환호를 받았다.



공취모 소속 의원들은 입을 모아 이 대통령 사건에 대한 공소취소 촉구 및 국정조사 즉시 추진, 검찰개혁 등 제도 개혁 완수를 다짐했다. 공취모가 이 대통령을 향한 ‘줄 대기’나 자칭 친명(친이재명)계의 세력 과시가 아니라고도 주장했다. 진성준 의원은 “법무부 장관이 검찰에 공소취소를 지휘하면 ‘셀프 취소’ ‘셀프 면죄부’라며 달려들 것”이라며 “의원들이 나서서 국민을 설득하고 국민의 여론으로 검찰이 공소 취소를 하도록 해야 한다”고 말했다.



상임대표를 맡은 박성준 의원 역시 “이 대통령에 대한 공소 취소는 단순히 특정인을 구제하자는 게 아니라 검찰이 조작하고 남용한 기소권을 바로잡아 사법정의를 회복하자는 것”이라고 강조했다. 공동대표인 윤건영 의원은 페이스북 글을 통해 “일각에서 계파 모임으로 변질될 수 있다며 걱정하는 듯한데 그런 취지의 모임이 결단코 아니다”며 “당 차원의 공식 기구로 전환되면 이런 논란은 해소될 것”이라고 밝혔다.



하지만 당내에서는 곱지 않은 시선도 적지 않게 쏟아졌다. 한 지도부 인사는 국민일보에 “당연한 일을 왜 떼 지어서 하는지 모르겠다”며 “세를 조직하는 모습처럼 보여 우려스럽다”고 토로했다. 이 대통령을 비롯한 범여권 인사에 대한 검찰 수사·기소의 문제를 지적하는 태스크포스(TF)가 엄연히 존재하는데 별도로 의원 모임을 결성할 이유가 무엇이냐는 취지다.



공취모에 참여하지 않은 다른 민주당 의원도 “정치인들이 모여 계파를 만드는 건 자연스러운 일이지만 지금 당내에 검찰의 무도한 행위를 규탄하는 데 반대하는 의견이 있느냐”며 “야당도 아닌데 모여서 뭘 하겠다는 건지 모르겠다”고 꼬집었다.



이 대통령의 당대표 시절 주요 직책을 맡았던 의원 사이에서도 “굳이 들어갈 필요 없다는 판단”이라는 목소리가 나왔다. 일각에서는 정권교체 이후 중단돼 국민적 관심에서 멀어져 있던 이 대통령 관련 사건이 공취모 활동을 계기로 주목만 더 받게 될 것이라는 회의론도 제기됐다.



지지층 내분은 격화일로다. 이른바 ‘뉴이재명’ 성향 커뮤니티에서는 최근 공취모를 비판한 유시민 작가는 물론 공취모 미가입 의원을 ‘친청(친정청래)’이라며 공격하고 나섰다. 반대 측에서는 공취모를 ‘공천취소모임’의 준말이라며 소속 의원들에게 반감을 드러내거나 개별 의원실로 전화를 걸어 탈퇴를 요구했다.



거센 논란에 급기야 참여 의사를 번복하는 의원도 등장했다. 김병주 의원은 지난 12일 출범 기자회견 당시 87인 명단에 이름을 올렸으나 이날 아침 라디오에서 탈퇴 사실을 밝혔다. 김 의원은 “혹시 이것이 사조직이나 계파 모임 아니냐는 오해가 생기고 있다”며 “국민이 오해한다면 굳이 할 필요는 없다”고 말했다.



위험 수위에 달한 여당의 내홍 징조는 곳곳에서 감지된다. 이날 출범식 시작에 앞서 한 여성 지지자는 “정청래를 제명하라” “윤석열한테 당하고 정청래한테 또 당하려고 그러느냐”고 외치다가 제지당했다.



인사 청탁 논란으로 사직했던 김남국 전 대통령비서실 디지털소통비서관의 민주당 대변인 임명도 이 같은 정국과 맞물려 여러 해석을 낳고 있다. 지도부가 ‘원조 친명’으로 꼽히는 그에게 당직을 맡김으로써 갈등 봉합을 시도했다는 식의 시각이 대표적이다. 박수현 수석대변인은 김 대변인에 대해 “이 대통령의 국정과제를 잘 이해하고 있고 당에서 국정과제를 뒷받침해야 하는 시기에 적합한 역할을 할 것”이라고 말했다.



송경모 윤예솔 한웅희 기자 ssong@kmib.co.kr



