‘탈어준’ 이끈 ‘뉴잼’… 여권 권력지형 요동

힘빠진 1세대 장외 스피커 정치



민주·혁신당 합당 좌초가 신호탄

강성 당원 등에 업은 정청래 위기

김어준·유시민 영향력 급속 약화



이재명정부 첫 전국 단위 선거가 다가오면서 여권 내부 권력 지형이 요동치고 있다. 강성 당원 지지에 힘입어 당권까지 거머쥔 정청래 더불어민주당 대표는 이재명 대통령과의 미묘한 대립각 끝에 위기에 내몰렸고 지난해까지 승승장구했던 김어준씨 등 1세대 정치 유튜버는 최근 조국혁신당과의 합당 논란 등을 거치며 영향력이 급격히 약화했다.



민주당에서는 “김어준이 당 지도부냐”는 공개 문제 제기가 처음 등장하며 이른바 ‘탈어준’ 기류가 확산하고 있다. 노무현·문재인 등 기성 정치권에 부채의식이 없는 ‘뉴잼’으로의 팬덤 세대교체, 여권 내 조기 권력 투쟁이 맞물리면서 구주류에 대한 반발이 표출되고 있다는 분석이다.



위기의 유튜브 이데올로그



민주당과 혁신당의 합당 좌초는 여권의 권력 작동 방식이 예전 같지 않다는 신호탄이었다. 친명(친이재명)계 핵심 A의원은 23일 국민일보에 “장강의 물은 뒷물결이 앞물결을 밀어내는 법”이라며 22대 총선을 두 달 앞둔 2024년 2월 당시 이재명 대표가 인적 쇄신을 시사하며 꺼냈던 중국 격언을 다시 인용했다. 김씨와 유시민 작가 등 그동안 여론을 주름잡아 온 전통적 장외 스피커의 기세가 올해 들어 확연히 꺾였다는 취지다.



정 대표의 합당 제안 이후 김씨도 여러 차례 합당 필요성을 강조했다. 과거라면 지지층 여론이 빠르게 결집했겠지만 이번엔 당내 반발이 커지며 지방선거 전 합당 논의가 중단됐다. 여권 관계자는 “김씨가 총대를 메고 움직였음에도 반대 기류를 뒤집지 못했다”며 “1세대 장외 스피커 정치가 변곡점을 맞았음을 보여준 상징적 장면”이라고 평가했다. 한 재선 의원도 “합당의 ‘주어’가 이 대통령이었다면 무난히 통과됐겠지만 정 대표와 김씨였기 때문에 무산된 것”이라고 말했다.



‘쌍방울 변호사’ 추천 논란에 휩싸였던 2차 종합특검도 흐름은 비슷하다. 김씨가 옹호성 발언을 내놨지만 지도부 내부 갈등은 격화됐다. 검찰·사법개혁 이슈에서도 장외 여론전을 펼쳤으나 이 대통령의 벽 앞에 당내 강경파가 후퇴하는 사례가 반복됐다.



여권 내부에선 지방선거를 앞두고 강성 지지층에 소구하는 기존 정치 문법의 한계를 체감하는 분위기다. 친여 유튜브에 단골 출연하고 당심에 호소해도 지지율이 요지부동인데, 이 대통령 지원 사격에 국면이 반전되는 경우가 눈에 띄게 많아졌다. 대표적 강경파인 김병주 의원은 전날 경기지사 출마를, 서영교 의원은 이날 서울시장 출마 의사를 각각 지지율 부진 탓에 철회했다.



‘김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장’ 유튜브 구독자 수는 지난달 16일 231만명을 넘어섰으나 이달 15일 228만명대로 줄었다. 12·3 비상계엄 이후 줄곧 증가세를 이어오던 뉴스공장이 구독자 감소를 겪은 것은 처음이다. ‘최욱의 매불쇼’ 역시 지난 4일 290만명에서 15일 288만명대로 감소했다.



그동안 1세대 유튜버 설정 의제에 여당 의원이 공개적으로 이견을 표하기 어려웠던 금기도 깨지고 있다. 유튜브 권력의 위험성을 가장 먼저 경고한 ‘퍼스트 펭귄’은 고(故) 노무현 전 대통령 사위인 곽상언 의원이다. 그는 국민일보 인터뷰에서 “유튜브 정치 권력을 누리는 사람들은 정치 활동도 하지 않고, 어떠한 책임도 지지 않으면서 정치적 영향력을 누리려 한다”고 비판했다. 박홍근 의원은 최근 “김어준이 우리 당의 지도부는 아니지 않느냐”고 공개 저격했다. B의원은 “시청자 입장에서는 별생각 없이 TV 틀어놓는 것과 비슷한 개념인데, 구독자나 동시접속자 수를 현실적 권력과 혼동하는 것”이라고, C의원은 “이해관계와 로망, 킹 메이커가 되고 싶은 욕구 등이 섞인 결과”라고 규정했다.



‘뉴잼’의 등장, 팬덤 세대교체



이 같은 변화의 배경에는 민주당 지지층의 구조적 변화가 자리하고 있다. 당 안팎에서는 이 대통령의 대선 패배 이후 입당한 약 30만명의 신규 당원을 ‘뉴잼’으로 부른다. 이들은 민주화 이후 형성된 친노·친문 중심의 기존 지지층과 성향이 다르다는 평가를 받는다. 김남희 의원은 “최근 유입된 지지층은 민주·진보 진영의 역사적 서사보다 ‘유능하고 일 잘하는 정치인 이재명’을 보고 들어온 경우가 많다”고 설명했다. 정진욱 의원도 “친노·친문 중심의 정치에 처음으로 친명이라는 새로운 정치적 번지수가 등장했다”고 말했다.



정치권에서는 기존 스피커들이 전제해온 ‘민주·진보 진영은 하나’라는 인식이 더 유효하지 않다고 본다. 한 여권 인사는 “경험과 문제의식이 다른 세대가 공존하는 상황에서 과거의 문법을 그대로 적용하면 충돌이 생길 수밖에 없다”고 지적했다.



전문가들은 일시적 현상에 그치지 않을 가능성이 크다고 본다. 송국건 정치평론가는 “뉴이재명 지지층이 늘어나는 구조에서 기존 스피커의 영향력은 자연스럽게 줄어들 수밖에 없다”며 “문제는 이 변화를 수용하느냐, 아니면 현실 정치에 더 깊이 개입하느냐”라고 말했다. 그는 “후자의 경우 지방선거 공천과 차기 전당대회를 거치며 갈등이 더 커질 수 있다”고 전망했다.



‘김어준 모델’을 벤치마킹 중인 보수 유튜버들은 시작부터 국민적 반감에 직면했다. 이들은 12·3 비상계엄과 탄핵 정국 당시 강성 보수층을 대변하며 빠르게 몸집을 키웠고, 지난해 8월 국민의힘 전당대회에서 장동혁 대표를 지지하며 현 지도부 탄생에 기여했다. 하지만 서부지법 폭동 옹호, ‘윤석열 어게인’ 등 대중적 상식과 거리가 먼 주장을 앞세우며 확장성 한계에 봉착했다는 평가다. 당내에서는 “장동혁 지도부가 강성 보수 유튜버들에게 멱살 잡혀 벼랑 끝으로 끌려가고 있다”는 우려가 적지 않다.



김혜원 이형민 송경모 윤예솔 기자 kime@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이재명정부 첫 전국 단위 선거가 다가오면서 여권 내부 권력 지형이 요동치고 있다. 강성 당원 지지에 힘입어 당권까지 거머쥔 정청래 더불어민주당 대표는 이재명 대통령과의 미묘한 대립각 끝에 위기에 내몰렸고 지난해까지 승승장구했던 김어준씨 등 1세대 정치 유튜버는 최근 조국혁신당과의 합당 논란 등을 거치며 영향력이 급격히 약화했다.민주당에서는 “김어준이 당 지도부냐”는 공개 문제 제기가 처음 등장하며 이른바 ‘탈어준’ 기류가 확산하고 있다. 노무현·문재인 등 기성 정치권에 부채의식이 없는 ‘뉴잼’으로의 팬덤 세대교체, 여권 내 조기 권력 투쟁이 맞물리면서 구주류에 대한 반발이 표출되고 있다는 분석이다.위기의 유튜브 이데올로그민주당과 혁신당의 합당 좌초는 여권의 권력 작동 방식이 예전 같지 않다는 신호탄이었다. 친명(친이재명)계 핵심 A의원은 23일 국민일보에 “장강의 물은 뒷물결이 앞물결을 밀어내는 법”이라며 22대 총선을 두 달 앞둔 2024년 2월 당시 이재명 대표가 인적 쇄신을 시사하며 꺼냈던 중국 격언을 다시 인용했다. 김씨와 유시민 작가 등 그동안 여론을 주름잡아 온 전통적 장외 스피커의 기세가 올해 들어 확연히 꺾였다는 취지다.정 대표의 합당 제안 이후 김씨도 여러 차례 합당 필요성을 강조했다. 과거라면 지지층 여론이 빠르게 결집했겠지만 이번엔 당내 반발이 커지며 지방선거 전 합당 논의가 중단됐다. 여권 관계자는 “김씨가 총대를 메고 움직였음에도 반대 기류를 뒤집지 못했다”며 “1세대 장외 스피커 정치가 변곡점을 맞았음을 보여준 상징적 장면”이라고 평가했다. 한 재선 의원도 “합당의 ‘주어’가 이 대통령이었다면 무난히 통과됐겠지만 정 대표와 김씨였기 때문에 무산된 것”이라고 말했다.‘쌍방울 변호사’ 추천 논란에 휩싸였던 2차 종합특검도 흐름은 비슷하다. 김씨가 옹호성 발언을 내놨지만 지도부 내부 갈등은 격화됐다. 검찰·사법개혁 이슈에서도 장외 여론전을 펼쳤으나 이 대통령의 벽 앞에 당내 강경파가 후퇴하는 사례가 반복됐다.여권 내부에선 지방선거를 앞두고 강성 지지층에 소구하는 기존 정치 문법의 한계를 체감하는 분위기다. 친여 유튜브에 단골 출연하고 당심에 호소해도 지지율이 요지부동인데, 이 대통령 지원 사격에 국면이 반전되는 경우가 눈에 띄게 많아졌다. 대표적 강경파인 김병주 의원은 전날 경기지사 출마를, 서영교 의원은 이날 서울시장 출마 의사를 각각 지지율 부진 탓에 철회했다.‘김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장’ 유튜브 구독자 수는 지난달 16일 231만명을 넘어섰으나 이달 15일 228만명대로 줄었다. 12·3 비상계엄 이후 줄곧 증가세를 이어오던 뉴스공장이 구독자 감소를 겪은 것은 처음이다. ‘최욱의 매불쇼’ 역시 지난 4일 290만명에서 15일 288만명대로 감소했다.그동안 1세대 유튜버 설정 의제에 여당 의원이 공개적으로 이견을 표하기 어려웠던 금기도 깨지고 있다. 유튜브 권력의 위험성을 가장 먼저 경고한 ‘퍼스트 펭귄’은 고(故) 노무현 전 대통령 사위인 곽상언 의원이다. 그는 국민일보 인터뷰에서 “유튜브 정치 권력을 누리는 사람들은 정치 활동도 하지 않고, 어떠한 책임도 지지 않으면서 정치적 영향력을 누리려 한다”고 비판했다. 박홍근 의원은 최근 “김어준이 우리 당의 지도부는 아니지 않느냐”고 공개 저격했다. B의원은 “시청자 입장에서는 별생각 없이 TV 틀어놓는 것과 비슷한 개념인데, 구독자나 동시접속자 수를 현실적 권력과 혼동하는 것”이라고, C의원은 “이해관계와 로망, 킹 메이커가 되고 싶은 욕구 등이 섞인 결과”라고 규정했다.‘뉴잼’의 등장, 팬덤 세대교체이 같은 변화의 배경에는 민주당 지지층의 구조적 변화가 자리하고 있다. 당 안팎에서는 이 대통령의 대선 패배 이후 입당한 약 30만명의 신규 당원을 ‘뉴잼’으로 부른다. 이들은 민주화 이후 형성된 친노·친문 중심의 기존 지지층과 성향이 다르다는 평가를 받는다. 김남희 의원은 “최근 유입된 지지층은 민주·진보 진영의 역사적 서사보다 ‘유능하고 일 잘하는 정치인 이재명’을 보고 들어온 경우가 많다”고 설명했다. 정진욱 의원도 “친노·친문 중심의 정치에 처음으로 친명이라는 새로운 정치적 번지수가 등장했다”고 말했다.정치권에서는 기존 스피커들이 전제해온 ‘민주·진보 진영은 하나’라는 인식이 더 유효하지 않다고 본다. 한 여권 인사는 “경험과 문제의식이 다른 세대가 공존하는 상황에서 과거의 문법을 그대로 적용하면 충돌이 생길 수밖에 없다”고 지적했다.전문가들은 일시적 현상에 그치지 않을 가능성이 크다고 본다. 송국건 정치평론가는 “뉴이재명 지지층이 늘어나는 구조에서 기존 스피커의 영향력은 자연스럽게 줄어들 수밖에 없다”며 “문제는 이 변화를 수용하느냐, 아니면 현실 정치에 더 깊이 개입하느냐”라고 말했다. 그는 “후자의 경우 지방선거 공천과 차기 전당대회를 거치며 갈등이 더 커질 수 있다”고 전망했다.‘김어준 모델’을 벤치마킹 중인 보수 유튜버들은 시작부터 국민적 반감에 직면했다. 이들은 12·3 비상계엄과 탄핵 정국 당시 강성 보수층을 대변하며 빠르게 몸집을 키웠고, 지난해 8월 국민의힘 전당대회에서 장동혁 대표를 지지하며 현 지도부 탄생에 기여했다. 하지만 서부지법 폭동 옹호, ‘윤석열 어게인’ 등 대중적 상식과 거리가 먼 주장을 앞세우며 확장성 한계에 봉착했다는 평가다. 당내에서는 “장동혁 지도부가 강성 보수 유튜버들에게 멱살 잡혀 벼랑 끝으로 끌려가고 있다”는 우려가 적지 않다.김혜원 이형민 송경모 윤예솔 기자 kime@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지