주병기 “제분업계, 밀가루 가격 10% 내려야”
정무위에서 가격 담합 지적에 ‘가격 재결정 명령’ 적극 검토 언급
주병기 공정거래위원회 위원장은 23일 담합 혐의를 받는 국내 제분업계가 최근 밀가루 가격을 5% 인하한 것과 관련해 “적어도 10% 정도는 내려야 한다고 본다”고 말했다.
주 위원장은 이날 국회 정무위원회 업무보고에서 제분업계의 가격 인하 폭이 충분하지 않다는 김현정 더불어민주당 의원의 지적에 이같이 답했다. 앞서 대상·사조CPK 등 전분·당류 업체들은 주요 제품 가격을 3~5% 인하하겠다고 밝힌 바 있다. 주 위원장은 ‘가격 담합으로 피해를 본 소비자들에게 실질적인 혜택이 돌아가도록 가격 재결정 명령을 내려야 한다’는 김 의원의 지적에 대해서도 “적극 검토하겠다”고 했다.
주 위원장은 과징금 부과율과 상한을 선진국 수준으로 대폭 높이겠다는 방침도 강조했다. 공정위는 지난해 말 가격 담합과 플랫폼 기업의 허위·과장 광고 등 불공정거래 행위에 대한 과징금 상한을 현행 대비 최대 5배까지 높이는 내용의 과징금 제도 개선 방안을 발표한 바 있다.
조사 권한 강화 의지도 드러냈다. 공정위는 조사 실효성을 높이기 위해 강제조사권 도입을 검토 중이다. 법 위반 혐의를 받는 기업을 대상으로 하는 행정조사 성격의 현장 조사에 강제성을 부여하는 방안이다. 아울러 법 위반을 반복할 경우 과징금을 최대 100%까지 가중할 수 있도록 하는 내용의 과징금 고시를 올해 상반기 중 개정할 방침이다.
대기업집단의 법 위반 행위에 대한 제재도 강화한다. 공정위는 총수 일가의 부당 내부거래에 대해 부당이득에 비례해 과징금을 부과할 수 있도록 산정 방식을 개선할 예정이다. 또 공정거래법 개정을 통해 대기업집단에 적용되는 규제를 회피하려는 행위에도 과징금을 부과하는 방안을 추진한다.
