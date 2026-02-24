시사 전체기사

주병기 “제분업계, 밀가루 가격 10% 내려야”

입력:2026-02-24 00:29
정무위에서 가격 담합 지적에 ‘가격 재결정 명령’ 적극 검토 언급

주병기 공정거래위원장이 23일 국회에서 열린 국회 정무위원회 전체 회의에서 업무보고를 하고 있다. 연합뉴스

주병기 공정거래위원회 위원장은 23일 담합 혐의를 받는 국내 제분업계가 최근 밀가루 가격을 5% 인하한 것과 관련해 “적어도 10% 정도는 내려야 한다고 본다”고 말했다.

주 위원장은 이날 국회 정무위원회 업무보고에서 제분업계의 가격 인하 폭이 충분하지 않다는 김현정 더불어민주당 의원의 지적에 이같이 답했다. 앞서 대상·사조CPK 등 전분·당류 업체들은 주요 제품 가격을 3~5% 인하하겠다고 밝힌 바 있다. 주 위원장은 ‘가격 담합으로 피해를 본 소비자들에게 실질적인 혜택이 돌아가도록 가격 재결정 명령을 내려야 한다’는 김 의원의 지적에 대해서도 “적극 검토하겠다”고 했다.

주 위원장은 과징금 부과율과 상한을 선진국 수준으로 대폭 높이겠다는 방침도 강조했다. 공정위는 지난해 말 가격 담합과 플랫폼 기업의 허위·과장 광고 등 불공정거래 행위에 대한 과징금 상한을 현행 대비 최대 5배까지 높이는 내용의 과징금 제도 개선 방안을 발표한 바 있다.

조사 권한 강화 의지도 드러냈다. 공정위는 조사 실효성을 높이기 위해 강제조사권 도입을 검토 중이다. 법 위반 혐의를 받는 기업을 대상으로 하는 행정조사 성격의 현장 조사에 강제성을 부여하는 방안이다. 아울러 법 위반을 반복할 경우 과징금을 최대 100%까지 가중할 수 있도록 하는 내용의 과징금 고시를 올해 상반기 중 개정할 방침이다.

대기업집단의 법 위반 행위에 대한 제재도 강화한다. 공정위는 총수 일가의 부당 내부거래에 대해 부당이득에 비례해 과징금을 부과할 수 있도록 산정 방식을 개선할 예정이다. 또 공정거래법 개정을 통해 대기업집단에 적용되는 규제를 회피하려는 행위에도 과징금을 부과하는 방안을 추진한다.

세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr

