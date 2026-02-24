이창용 한은 총재 “올해 성장률, 작년 대비 상당폭 높아질 것”
“부동산 DSR 규제도 강화해야”
“건설 부문 구조조정 시간 걸릴 것”
이창용 한국은행 총재가 올해 우리나라의 경제성장률이 기존 한은 전망치(1.8%)를 상회할 가능성이 있다고 밝혔다. 건설 경기는 부진하지만 반도체 경기 호조와 내수회복에 힘입어 성장 모멘텀이 커질 수 있다는 것이다. 이 총재는 부동산 대출과 관련한 강도 높은 규제의 필요성도 재차 강조했다.
이 총재는 23일 국회 재정경제위원회 전체회의에서 올해 경제성장률 추이를 묻는 김영진 더불어민주당 의원의 질의에 “건설경기 등은 예상보다 나쁜 쪽으로 가고 있지만 수출이 큰 폭으로 개선되고 있다”며 “연간 전체로 봐서는 지난해 11월 예측했던 1.8%보다 상방 리스크가 있다고 본다”고 답했다. 다만 올해 성장률이 2%를 넘을 수 있냐는 박대출 국민의힘 의원 질문에는 “답하기 어렵다”고 했다. 한은은 오는 26일 금융통화위원회를 열고 기준금리와 수정 경제전망을 발표할 계획이다.
이 총재는 한은의 금리 조정 필요성을 묻는 질의에도 “금통위가 예정돼 있어 직접적으로 말씀드리기 어렵다”고 선을 그었다. 그는 “한미 금리차 역전은 미국이 인플레이션 대응 과정에서 금리를 빠르게 인상한 데 따른 것”이라며 “한미 금리차 자체가 통화정책을 하는데 아주 제약적인 것은 아니다”라고 덧붙였다. 시장에선 한은이 이번 금통위에서 6회 연속 기준금리 동결(연 2.50%) 카드를 선택할 것이라는 전망을 내놓고 있다.
이 총재는 이재명정부가 도입한 강도 높은 부동산 규제의 필요성에 공감을 표했다. 그는 다주택자 대출 만기 연장 규제와 관련해 “다주택자든 1주택자든 세제 문제는 부동산 대책 차원뿐 아니라 조세 제도의 형평성 측면에서 개선이 필요하다는 점을 오래전부터 말해왔다”며 “큰 틀에서 동의한다”고 강조했다. 그러면서 “가계부채 특히 부동산 대출의 큰 문제는 국민 경제의 큰 불안 요인이라 줄여야 한다고 생각한다”며 “부동산 대출은 총량규제가 여러 비판을 받는 면도 있지만 해야 한다. 총부채원리금상환비율(DSR) 규제도 강화할 필요가 있다”고 덧붙였다.
이 총재는 건설 부문 구조조정의 필요성도 언급했다. 그는 “지난 몇 년간 부동산 경기에 편승해 건설이 과도하게 이뤄졌고, 그 과정에서 쌓인 부실이 지금 현실화되는 과정”이라며 “이 문제는 구조조정되는 방향으로 정리돼야 하지만 상당한 시간이 걸릴 것”이라고 전망했다.
한은은 역대급 불장을 보이고 있는 주식시장과 관련해 기조적 하락 전환 가능성은 제한적이라고 평가했다. 반도체 등 주요 업황 호조에 힘입어 주가가 상승 흐름을 보이고 있다는 설명이다. 다만 최근 들어 인공지능(AI) 과잉 투자, 기존 산업 대체 우려 등으로 변동성이 확대되는 모습이라는 분석도 내놨다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
