“‘모텔 연쇄 사망’ 신상공개 안하나”… 온라인선 이미 신상털이
피의자 이름 등 유포… 사적보복 횡행
검경 “혐의 입증 주력… 논의 시간 부족”
공개 조건·절차 등 개선 필요성 제기
서울 강북구 모텔에서 약물을 섞은 숙취해소음료를 먹여 남성 2명을 숨지게 한 20대 여성 A씨의 신상정보 공개 여부를 두고 갑론을박이 오가고 있다. SNS에서는 A씨의 신상정보를 캐내는 ‘사적 보복’이 이뤄지고 있다. 피의자 신상공개 조건이 더 명확해지고 관련 절차도 개선돼야 한다는 지적이 나온다.
23일 국민일보 취재에 따르면 경찰은 A씨 사건을 살인 등 혐의로 검찰에 송치하기 전까지 신상정보공개심의위원회(심의위)를 열지 않았다. 사건을 넘겨받은 검찰은 신상공개보다 혐의 입증에 주력하는 것으로 알려졌다. 각 지방경찰청과 지방검찰청은 신상공개 여부를 판단하는 심의위를 둘 수 있다. 심의위원들은 살인 등 특정중대범죄를 저지른 피의자의 신상공개에 대해 재적 과반 찬성으로 의결한다.
경찰 내부에서는 구속수사 기간 열흘 내에 신상공개 여부를 논의할 시간이 부족했다는 목소리가 나온다. 경찰은 20대 남성 2명이 각기 다른 모텔에서 숨진 채 발견되자 연쇄 범행 가능성을 인지하고 이들과 만난 A씨를 긴급체포했다. 현장에서 피의자를 바로 검거한 게 아니어서 범행을 입증할 수 있는 증거 확보가 급선무였다. 피해자들이 마신 향정신성의약품을 섞은 음료 등 증거물의 성분 분석에도 시간이 소요됐다.
무엇보다 A씨가 ‘(피해자들을) 죽일 의도는 없었다’는 취지의 진술을 고수하면서 경찰로서는 살인의 고의를 입증할 수 있는 증거가 필요했다. 살인 혐의 적용도 A씨가 범행 전 챗GPT에 약물과 주류를 같이 복용했을 때 사망 가능성을 검색한 기록 등이 발견되면서 송치 직전 가까스로 이뤄진 것으로 알려졌다.
그러나 2주 사이 2명을 살해한 혐의를 받는 피의자 신상을 공개하지 않는 게 적절하냐는 반발 여론도 만만치 않다. 한 포털 사이트에 ‘신상공개’라고 치면 ‘강북 모텔 살인’이 첫 번째 연관 검색어로 나올 만큼 관심이 집중된 사안이다. 온라인상에는 확인 안 된 A씨의 이름과 출신 학교, SNS 계정 주소까지 올리는 ‘신상털이’가 벌어지고 있다.
A씨가 신상공개 조건에 일부 충족했다는 의견도 제기된다. 중대범죄신상공개법에 따르면 피의자 신상공개 요건은 범행 수단의 잔인성과 중대한 피해 발생 여부, 범행 관련 충분한 증거와 국민의 알권리 보장, 재범 방지 및 범죄예방 등 공공의 이익을 위한 것 등으로 규정한다. 이윤호 동국대 경찰행정학과 교수는 “숨진 사람이 2명이고, 독살 역시 피해자 관점에서 잔인한 수법”이라며 “피의자가 이미 구속됐다고 해도 신상공개는 다른 이들의 범행 동기를 억제하는 효과가 있을 것”이라고 말했다.
‘범행 수단의 잔인함’ 등 피의자 신상공개 조건이 수사기관의 자의적 판단에 달렸다는 비판도 있다. 이 교수는 “수사기관뿐 아니라 피해자 유가족, 시민단체 등에도 신상공개 심사요구권을 주는 방법을 고려해볼 수 있다”며 심의위 제도 개선을 제언했다.
조민아 기자 minajo@kmib.co.kr
