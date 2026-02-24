美증시 중복상장 0.05% 불과… 지주회사만 상장이 원칙
[K증시 프리미엄을 향해서] ② K증시 투자 걸림돌 ‘중복상장’
코스피가 올해 장중 5900선을 돌파하는 반면 미국 주식은 주춤하고 있다. 그럼에도 서학개미들의 미국 주식 선호가 식지 않고 있다. 최근 코스피 단기 급등에 따른 가격 부담도 있지만, 근본적으로는 국내 증시에 대한 불신이 크다는 게 지배적인 평가다. 상장된 모회사가 알짜 사업 부문을 분할한 뒤 이를 상장하는 ‘중복상장’은 대표적인 불신 요인이다. 한국 증시 밸류업을 위해선 선진국 대비 유독 높은 중복상장 구조를 해소해야 한다는 지적이 나온다.
23일 한국예탁결제원에 따르면 지난 2~20일 12일간(설 연휴 제외) 국내 개인투자자들의 미국 주식 순매수 금액은 39억2594만달러(약 5조6573억원)에 이른다. 일평균 3억2716만달러로 지난 1월 일평균 순매수액(2억3823만달러)보다 약 37% 증가한 수치다. 올해 들어 미국 주식이 주춤하고, 고환율이 지속되고 있음에도 비싼 달러를 환전해 미국 주식을 사들이는 것이다.
국내 증시만 투자하던 수도권 30대 직장인 구모씨는 수년 전부터 미국주식 비중을 점차 늘리고 있다. 계기는 LG에너지솔루션과 카카오게임즈·뱅크·페이 등의 중복상장에 따른 손실이었다. 구씨는 “이런 식의 중복상장이 계속된다면 국장을 믿은 투자자는 갑자기 뒤통수를 맞게 된다”며 “이런 변수가 없는 미장에서 안정적인 수익을 올리는 게 낫겠다는 판단에 미장 분산투자를 확대했다”고 말했다. 또 다른 30대 직장인 박모씨도 마찬가지다. 그는 “코리아 디스카운트를 보면서 국장 불신을 해왔다”며 “미국 주식은 적금처럼 사 모으면 언젠가는 오를 것이라는 기대가 있다”고 말했다.
중복상장은 국내 투자자들의 신뢰를 떨어뜨리는 요인으로 손꼽힌다. 기업들은 대주주의 지배력을 유지하면서 외부 자금을 대규모로 끌어올릴 수 있는 손쉬운 수단으로 중복상장을 활용해왔다. 그러나 그만큼 기존 주주들의 손실이 잦아지면서 불신을 자초했다. 주주로선 핵심 사업의 성장성을 보고 지주사 주식을 매수했는데 해당 사업이 별도로 상장되면 지주사는 알맹이가 빠진 껍데기만 남게 된다.
해외 선진국과 비교해도 한국 증시의 중복상장 비중은 높다. NH투자증권에 따르면 지난해 12월 기준 국내 증시 시가총액 중 중복상장 기업이 차지하는 비중은 18.0%에 달한다. 일본(4.0%), 대만(2.7%), 미국(0.05%)과 비교하면 월등히 높다. 미국 등 해외 선진 시장은 자회사를 상장할 때 모회사를 상장 폐지하거나, 아예 처음부터 지주사만 상장하는 경우가 보편적이다.
증권가 관계자는 “미국 증시에 상장된 알파벳(구글)은 자회사를 100%를 다 갖고 있어서 알파벳 주주들이 자회사의 과실을 다 누릴 수 있다”며 “한국은 중복상장의 대명사 카카오만 봐도 주주들의 불신이 깊어지는 게 이상하지 않다”고 짚었다.
국내 증시 밸류업을 위해선 중복상장 구조를 해소해야 한다는 지적이 쏟아지는 이유다. 글로벌 투자은행(IB) 노무라증권은 이날 ‘한국 전략’ 보고서에서 메모리 슈퍼사이클과 피지컬 인공지능(AI) 산업 기대감을 이유로 코스피의 올해 상반기 목표치를 7500~8000으로 상향하면서도, ‘기업 개혁’이 현실화해야 한다고 강조했다. 중복상장 역시 그중 하나다.
신디 박 노무라증권 연구원은 “중복상장으로 한국 지주회사들의 순자산가치 대비 할인율은 50% 이상으로 주요 해외 시장의 약 30% 수준보다 높은 편”이라며 “한국이 밸류업 노력을 지속하려면 중복상장 구조를 단계적으로 해소하는 것이 핵심 과제 중 하나가 돼야 한다”고 강조했다.
한국기업거버넌스포럼도 “미국 알파벳이나 다른 빅테크 기업, 대만의 TSMC처럼 주주가치를 극대화하고 이해 상충을 없애고자 100% 자회사를 두고 지주회사만 상장하는 것이 원칙”이라고 지적했다. 이어 “일본 소니는 자회사 소니파이낸셜을 도쿄거래소에 기업 공개하며 자회사 주식 80% 이상을 모회사 주주들에게 배분했고, 중국의 텐센트도 2021년 보유하던 제이디닷컴 주식의 80% 이상을 모회사 주주들에게 나눠줬다”고 설명했다. 예외적으로 자회사 상장이 불가피한 경우 모회사 주주 이익이 침해되지 않도록 법 제도가 뒷받침되고 이사회가 독립적으로 작동돼야 한다는 지적도 있다.
권중혁 기자 green@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사