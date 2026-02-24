[현장기자] 해외 증시 상장으로 협박하는 K거버넌스
이광수 경제부 기자
“중복상장을 막는다면 해외 증권거래소로 가겠다. 결국 누가 손해인지 보라.”
정부와 한국거래소가 다음 달 발표 예정인 ‘중복상장 가이드라인’을 놓고 재계 일각에서 보인 반응이다. 막는다면 인도나 미국 등 증시에 상장하겠다는 일종의 협박이다. 취재 결과 이 협박은 일부 효과를 거두고 있는 분위기다. 거래소는 상장사가 곧 고객이다. “해외로 나갈 바에야 국내에서 받아줘야 하는 것 아니냐”는 목소리도 나온다고 한다.
미래 성장을 위한 투자를 위해 대규모 자금이 필요하다는 기업의 입장을 이해하지 못하는 것은 아니다. 하지만 그 방법이 소액주주의 희생을 수반해야만 하는 것인지는 의문이다. 기업의 주장대로 중복상장을 통해 자금을 조달하고 결과적으로 기업의 가치가 높아지는 일이라면, 재계는 규제를 탓하고 시장을 협박할 것이 아니라 설득해야 한다. 중복상장이 최선의 선택이라는 것을 입증해야 한다.
다만 쉽지는 않을 것이다. LG화학과 LG에너지솔루션 등 수많은 사례로 중복상장이 오히려 모회사 기업의 가치를 낮추는 경우를 목격해서다. 그래도 공공의 돈을 받으려면 설득이 필요하다. 재계의 인식은 과거 구자은 LS그룹 회장의 발언에서 여실히 드러난다. 구 회장은 지난해 3월 5일 중복상장 추진으로 LS그룹이 시장의 지적을 받자 “중복상장이 싫으면 주식을 사지 않으면 되는 것 아니냐”는 취지의 발언을 했다. 다음날 LS㈜ 주가는 10.29% 폭락했다. 소액주주를 파트너가 아닌 ‘돈줄’ 정도로만 여기는 지배주주의 속내에 대한 시장의 응답이었다.
해외 중복상장을 무조건 악마화 하는 것은 아니다. 해외 증시에서 더 높은 기업가치를 인정받고, 이를 통해 더 많은 자금을 조달해 모회사 기업가치에 기여한다면 반대할 소액주주는 많지 않을 것이다. 기업이 해외 상장이라는 카드로 정부와 시장을 압박한다면, 투자자들이 먼저 국장을 떠나게 될 것이다. ‘국장 탈출은 지능순’이라는 말이 다시 진리처럼 여겨질 것이다. 투자자가 떠난 시장에는 그토록 원했던 자금 조달과 지속 가능한 성장은 없다. 협박 이전에 왜 시장을 설득하지 못하는지 자신에게 물어볼 때다.
이광수 경제부 기자 gs@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사