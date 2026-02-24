2차 대전 이후 최악 전쟁 우크라전, 6월 종전도 불투명

우크라 전쟁 4년



러·우 병력 손실만 200만명 육박

영토·전후 안보 논의 공회전 거듭

젤렌스키 “푸틴, 3차 대전 시작했다”

우크라이나 전쟁 초기인 2022년 3월 9일(현지시간) 도네츠크주 마리우폴에서 러시아군의 병원 공격으로 치명상을 입은 임신부가 들것에 실려 이송되고 있다. AP합뉴스

우크라이나 전쟁은 24일(현지시간) 발발 4년을 맞았지만 미국이 주도하는 종전 협상은 여전히 지지부진하다. 전장과 협상장에서 모두 수세에 몰린 우크라이나는 영토 문제가 ‘레드라인’이라며 강하게 맞서고 있다. 주요 전선에선 한 뼘의 땅이라도 더 차지하기 위한 양국의 교전이 계속되고 있다. 병력 손실만 200만명에 달하는 우크라이나 전쟁은 제2차 세계대전 종전 후 최악의 비극으로 기록될 전망이다.



도널드 트럼프 미 대통령은 지난해 1월 20일 집권 2기 출범을 앞두고 “취임 후 24시간 안에 우크라이나 전쟁을 끝내겠다”고 자신했다. 하지만 공언이 무색하게 트럼프 대통령은 우크라이나 전쟁 3·4주기를 임기 중에 맞게 됐다. ‘힘에 의한 평화’를 추종하는 트럼프도 러시아와 우크라이나 간 이견을 좁히지 못한 것이다. 미국과 러시아, 우크라이나 실무진이 지난 17~18일 스위스 제네바에서 세 번째로 만난 ‘3자 협상’에서도 종전을 앞당길 성과는 나오지 않았다. 트럼프 대통령이 재촉하는 ‘6월 종전안’도 점차 불투명해지고 있다.



지난 22일 러시아군의 드론·미사일 공습을 받아 화염에 휩싸인 수도 키이우 주거지. 로이터연합뉴스

협상 교착의 첫 번째 이유는 영토 문제다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 22일 BBC에 “(러시아 대통령 블라디미르) 푸틴은 이미 제3차 세계대전을 시작했다고 본다”며 “푸틴이 얼마나 많은 영토를 점령할지, 그를 어떻게 저지할지가 관건”이라고 말했다. 그는 영토를 포기하고 종전을 끌어내는 방안에 대해 “단순한 영토 문제가 아니다”며 “그곳의 수십만 국민을 잃는 포기 행위이며 그 결정이 우크라이나의 분열로 이어질 것”이라고 내다봤다.





러시아는 자국군 통제권에 있는 우크라이나 동남부 4개 지역(도네츠크·루한스크·헤르손·자포리자) 내 미점령지까지 차지하겠다고 주장한다. 반면 우크라이나는 이들 4개 지역과 2014년 빼앗긴 크림반도까지 돌려받겠다는 입장을 원칙적으로 고수하고 있다. 트럼프 행정부는 28개 항목의 종전안을 제시했는데, 여기에는 우크라이나 내 러시아군 미점령지를 비무장 완충지대로 설정하는 방안이 포함됐다. 크림반도와 돈바스(도네츠크·루한스크주)를 사실상 러시아 영토로 인정하는 이 방안에 대해 젤렌스키 대통령은 ‘현재 전선을 기준으로 휴전’을 역제안한 20개항을 꺼내들었지만 러시아의 동의를 끌어내지 못했다.



동절기마다 에너지 시설을 타격당하는 키이우 주민들은 텐트에서 추위를 피하고 있다. AP연합뉴스

또 하나의 쟁점은 우크라이나의 전후 안전보장 문제다. 우크라이나는 한때 종전 합의를 위해 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입을 유예할 의향을 내비치면서도 러시아의 재침공을 막기 위한 최소한의 억지력을 확보하겠다고 요구하고 있다. 젤렌스키 대통령은 지난달 키어 스타머 영국 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 ‘의지의 연합’ 정상회의를 통해 자국 내 다국적군 배치 의향서에 서명했다. 우크라이나가 공격을 당하면 다국적군이 자동으로 개입하는 ‘인계철선’을 설치하는 방식으로 방어와 재건, 서방국과의 연대를 보증하겠다는 것이다. 우크라이나 내 다국적군 배치 방안은 러시아의 반발은 물론 독일, 이탈리아 등 서유럽 내 다른 국가들의 군사 파견 반대 의견에도 부딪힌 상태다.



22일 캐나다 토론토에서 한 여성이 우크라이나 연대 집회에 참가한 모습. 로이터연합뉴스

유럽 최대인 우크라이나 자포리자 원자력발전소 소유권도 종전 협상을 지연시키는 요인으로 꼽힌다. 우크라이나는 러시아군에 점령된 자포리자 원전을 미국과 공동 운영해 되찾을 방안을 모색하고 있지만 러시아가 거부하고 있다. 러시아는 동절기마다 에너지 시설을 집중 타격해 우크라이나의 자포리자 원전 상실 피해를 극대화하고 있다. 영국 시사지 이코노미스트는 우크라이나 전역의 발전 용량이 개전 당시 33.7GW(기가와트)에서 지난달 14GW로, 4년 만에 41% 수준으로 급감했다고 분석했다.





4년간 두 나라의 누적 사상자 수는 200만명에 근접했다. 미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)에 따르면 사망·부상·실종자를 포함한 병력 손실은 러시아군이 120만명, 우크라이나군이 50만~60만명으로 추산된다. CSIS는 “제2차 세계대전 이후 어떤 전쟁에서도 강대국이 이렇게 많은 사상자를 내지 않았다”고 짚었다.



김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국제부 김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr 2720 응원 하기 Boom de yada 우크라이나 전쟁은 24일(현지시간) 발발 4년을 맞았지만 미국이 주도하는 종전 협상은 여전히 지지부진하다. 전장과 협상장에서 모두 수세에 몰린 우크라이나는 영토 문제가 ‘레드라인’이라며 강하게 맞서고 있다. 주요 전선에선 한 뼘의 땅이라도 더 차지하기 위한 양국의 교전이 계속되고 있다. 병력 손실만 200만명에 달하는 우크라이나 전쟁은 제2차 세계대전 종전 후 최악의 비극으로 기록될 전망이다.도널드 트럼프 미 대통령은 지난해 1월 20일 집권 2기 출범을 앞두고 “취임 후 24시간 안에 우크라이나 전쟁을 끝내겠다”고 자신했다. 하지만 공언이 무색하게 트럼프 대통령은 우크라이나 전쟁 3·4주기를 임기 중에 맞게 됐다. ‘힘에 의한 평화’를 추종하는 트럼프도 러시아와 우크라이나 간 이견을 좁히지 못한 것이다. 미국과 러시아, 우크라이나 실무진이 지난 17~18일 스위스 제네바에서 세 번째로 만난 ‘3자 협상’에서도 종전을 앞당길 성과는 나오지 않았다. 트럼프 대통령이 재촉하는 ‘6월 종전안’도 점차 불투명해지고 있다.협상 교착의 첫 번째 이유는 영토 문제다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 22일 BBC에 “(러시아 대통령 블라디미르) 푸틴은 이미 제3차 세계대전을 시작했다고 본다”며 “푸틴이 얼마나 많은 영토를 점령할지, 그를 어떻게 저지할지가 관건”이라고 말했다. 그는 영토를 포기하고 종전을 끌어내는 방안에 대해 “단순한 영토 문제가 아니다”며 “그곳의 수십만 국민을 잃는 포기 행위이며 그 결정이 우크라이나의 분열로 이어질 것”이라고 내다봤다.러시아는 자국군 통제권에 있는 우크라이나 동남부 4개 지역(도네츠크·루한스크·헤르손·자포리자) 내 미점령지까지 차지하겠다고 주장한다. 반면 우크라이나는 이들 4개 지역과 2014년 빼앗긴 크림반도까지 돌려받겠다는 입장을 원칙적으로 고수하고 있다. 트럼프 행정부는 28개 항목의 종전안을 제시했는데, 여기에는 우크라이나 내 러시아군 미점령지를 비무장 완충지대로 설정하는 방안이 포함됐다. 크림반도와 돈바스(도네츠크·루한스크주)를 사실상 러시아 영토로 인정하는 이 방안에 대해 젤렌스키 대통령은 ‘현재 전선을 기준으로 휴전’을 역제안한 20개항을 꺼내들었지만 러시아의 동의를 끌어내지 못했다.또 하나의 쟁점은 우크라이나의 전후 안전보장 문제다. 우크라이나는 한때 종전 합의를 위해 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입을 유예할 의향을 내비치면서도 러시아의 재침공을 막기 위한 최소한의 억지력을 확보하겠다고 요구하고 있다. 젤렌스키 대통령은 지난달 키어 스타머 영국 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 ‘의지의 연합’ 정상회의를 통해 자국 내 다국적군 배치 의향서에 서명했다. 우크라이나가 공격을 당하면 다국적군이 자동으로 개입하는 ‘인계철선’을 설치하는 방식으로 방어와 재건, 서방국과의 연대를 보증하겠다는 것이다. 우크라이나 내 다국적군 배치 방안은 러시아의 반발은 물론 독일, 이탈리아 등 서유럽 내 다른 국가들의 군사 파견 반대 의견에도 부딪힌 상태다.유럽 최대인 우크라이나 자포리자 원자력발전소 소유권도 종전 협상을 지연시키는 요인으로 꼽힌다. 우크라이나는 러시아군에 점령된 자포리자 원전을 미국과 공동 운영해 되찾을 방안을 모색하고 있지만 러시아가 거부하고 있다. 러시아는 동절기마다 에너지 시설을 집중 타격해 우크라이나의 자포리자 원전 상실 피해를 극대화하고 있다. 영국 시사지 이코노미스트는 우크라이나 전역의 발전 용량이 개전 당시 33.7GW(기가와트)에서 지난달 14GW로, 4년 만에 41% 수준으로 급감했다고 분석했다.4년간 두 나라의 누적 사상자 수는 200만명에 근접했다. 미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)에 따르면 사망·부상·실종자를 포함한 병력 손실은 러시아군이 120만명, 우크라이나군이 50만~60만명으로 추산된다. CSIS는 “제2차 세계대전 이후 어떤 전쟁에서도 강대국이 이렇게 많은 사상자를 내지 않았다”고 짚었다.김철오 기자 kcopd@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지