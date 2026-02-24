다주택자 물량 풀리는데… 한달 새 서울 아파트 전세 16% 감소
도봉 등 외곽지역서 감소폭 커
갭투자 차단 등 다양한 이유
다주택자의 물량이 시장에 나오기 시작하면서 임대차 시장의 불안감이 높아지고 있다. 임대차 공급이 줄어들 수 있어서다. 특히 전월세 수요가 늘어나는 봄 이사철을 앞두고 우려가 커지는 모양새다.
23일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 이날 기준 서울 아파트의 전세 물량은 1만8683건으로 집계됐다. 한 달 전(2만2156건)보다 15.7% 감소한 수치다. 상대적으로 집값이 낮은 서울 외곽지역에서 감소 폭이 컸다. 도봉구(-34.8%), 노원구(-33.4%), 마포구(-32.7%), 관악구(-30.6%) 등에선 30% 이상의 높은 감소율이 나타났다.
성북구의 한 공인중개사는 “요즘 매물들이 잘 안 나온다”며 “전세가가 오르니 세입자는 계약갱신권을 써서 4년씩 살고, 전세 매물이 안 나오니 기존 세입자도 옮겨갈 곳이 없다. 집주인이 집을 팔겠다고 해도 울며겨자먹기로 버티는 상황”이라고 말했다.
전세 시장은 수요가 공급을 초과한 지 오래다. KB부동산 월간 전세수급지수는 지난해 1월 125.20에서 시작해 우상향하더니 지난달엔 163.73을 기록했다. 2021년 9월(167.65) 이후 최고치다. 2021년은 전세 매물 부족으로 ‘전세대란’이 벌어졌던 시기다. 전세수급지수가 기준선인 100을 넘으면 수요가 공급보다 많다는 의미다.
전세 물량은 여러 이유로 줄고 있다. 6·27 대책으로 소유권 이전 조건부 전세대출이 금지됐고, 10·15 대책으로 2년 실거주 의무가 적용되며 갭투자가 차단됐다. 또 전세가 상승으로 기존 세입자들이 갱신계약을 체결하는 경우가 늘었고, 서울의 아파트 신규 공급물량은 줄었다.
이런 상황에서 다주택자들이 양도세 중과를 피하기 위해 전세 낀 매물을 내놓으면서 전세가 줄어들 이유가 늘었다. 이 때문에 전세난 우려가 커지고 있다. 하지만 지난 21일 이재명 대통령은 엑스(옛 트위터)를 통해 “다주택자나 임대사업자가 집을 팔면 전월세 공급도 줄겠지만 그만큼 무주택자, 즉 전월세 수요도 줄어든다”고 우려를 일축했다.
다만 전문가들은 대출 규제와 다주택자 매물 중 비아파트의 비중이 높다는 점을 들어 임대차 수요가 매매로 넘어가는 데 한계가 있다고 지적한다.
김덕례 주택산업연구원 주택연구실장은 “다주택자 문제는 임대차 시장과도 밀접하게 연결돼 있기 때문에 여기서 파생될 문제를 세밀하게 살펴보고 부작용을 최소화하는 방향으로 정책을 설계하는 게 중요하다”고 강조했다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
