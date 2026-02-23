美 관세 압박 속 ‘내수·AI’ 혁신 가속화… 中 양회, 대만 향해 강경 메시지 낼 듯
숙청 장유샤 등 후속처리도 단행 전망
중국 최대 연례 정치행사인 양회(정협·전인대)가 다음 달 4일 정책 자문기구인 중국인민정치협상회의(정협)를 시작으로 막을 올린다. 5일에는 국회 격인 전국인민대표대회(전인대)가 개막한다.
올해는 15차 5개년 계획(2026∼2030년)의 첫해로 향후 5년간 중국 경제의 청사진이 양회에서 확정된다. 시진핑 중국 국가주석 겸 공산당 총서기의 4연임 여부가 결정되는 21차 공산당 전국대표대회를 1년여 앞둔 시점인 데다 최근 군 지도부에 대한 숙청이 이뤄진 만큼 중국 최고 권력층의 향방도 가늠할 수 있다.
리창 국무원 총리는 전인대 개막식에서 정부 업무보고를 통해 올해 경제성장률 목표, 재정 정책, 소비·부동산 대책, 국방비 규모 등을 제시한다. 중국은 최근 3년 연속 ‘5% 안팎’의 성장률 목표를 제시해 달성했지만, 지난해 3분기 이후 둔화세가 뚜렷해졌다.
미국발 관세·무역 전쟁과 첨단기술 통제, 내수 경기 부진 및 부동산 시장 침체, 청년 실업 등 난제가 많다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 중국 지도부가 이들 도전과제를 극복하기 위해 “내수 활성화와 ‘인공지능 플러스’ 등 혁신 가속화에 힘을 실을 것”이라고 최근 전망했다.
중국 정부가 상징성이 큰 ‘5% 안팎’이라는 성장 목표를 고수할지, 어려운 경제 현실을 감안해 더 유연한 목표를 제시할지도 관심사다. 국제통화기금(IMF)은 18일 보고서를 통해 “중국 경제성장률이 지난해 5%에서 올해 4.5%로 둔화할 것”이라며 “장기적인 관세 효과와 무역 불확실성이 성장에 부담을 줄 것”이라고 분석했다. SCMP는 지난달 중국이 올해 경제성장률 목표치를 4.5%에서 5.0% 사이로 설정할 가능성이 크다고 관측했다.
‘심각한 기율·법률 위반’ 혐의로 지난달 17일 숙청된 공산당 중앙군사위원회 장유샤 부주석과 류전리 위원(연합참모부 참모장)에 대한 후속 처리도 단행될 것으로 보인다. 두 사람에 대한 전인대 대표 자격 박탈이 확실시되는 상황에서 당 지도부가 군에 대한 통제력 강화를 위해 어떤 메시지를 내놓을지 주목된다.
대만 문제에 대해선 더 강경한 입장을 내놓을 것으로 예상된다. 대만 독립과 외부 간섭에 반대하는 기존 입장을 재확인하면서 대만의 군비 확충을 강하게 견제할 가능성이 크다. 시 주석은 최근 도널드 트럼프 미국 대통령과의 전화 통화에서 “대만 문제는 중·미 관계에서 가장 중요한 문제”라며 대만에 대한 무기 판매에 신중할 것을 촉구했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
