통합반대론 확산… 대전시민 10명 중 7명 “주민투표 필요”
통합 찬성 33.7%, 반대 41.5%
대구시의회 “졸속통합 강행 반대”
전남·광주는 ‘광주신산업선’ 비전
국회 본회의 처리를 앞둔 행정통합특별법안을 두고 대전과 충남, 대구 곳곳에서 통합 중단을 촉구하는 목소리가 커지고 있다. 대전시는 시민 10명 중 7명이 행정통합 추진 과정에서 주민투표가 필요하다고 응답했다는 여론조사 결과를 내세워 통합 반대론을 띄우고 있다.
대전시는 지난 20∼22일 시내 거주 18세 이상 남녀 2153명을 대상으로 대전·충남 행정통합에 관한 온라인·전화 설문조사를 진행한 결과 71.6%가 주민투표가 필요하다고 응답했다고 23일 밝혔다. 행정통합 찬반 조사에서는 반대가 41.5%로 찬성(33.7%)보다 7.8% 포인트 높았다. 지역별로는 대전 유성구 46.6%, 서구 43.6% 순으로 반대 비율이 높았다. 연령대별로는 30대와 18∼29세에서 반대 응답이 각각 53.4%, 51.1%로 높게 나타났다.
반대 이유로는 ‘지역 간 갈등 심화’가 29.4%로 가장 많았다. 이어 ‘주민 의견 수렴 절차 부족’ 26.7%, ‘대전 정체성 훼손’ 15.7% 등 순이었다. 통합 시기와 관련해서는 ‘5년 이상 장기 검토 후 추진’이 38.4%로 가장 많았다. ‘2년 후 출범’ 26.5%, ‘올해 7월 출범’ 25.7% 등으로 조사됐다. 이장우 대전시장은 “자치권과 재정권 이양이 빠진 껍데기 통합, 졸속 통합은 지역 갈등을 키우고 통합 취지를 훼손할 수 있다”며 “통합 과정에서 주민투표를 실시해 직접적인 민의를 확인하는 절차가 필요하다”고 말했다.
충남에서는 지역 노동계와 교육계, 시민사회 단체 등이 기자회견을 열고 행정통합 추진 중단을 촉구했다. 민주노총 세종충남지역본부 등은 “노동, 교육, 보건복지, 기후에너지 등 10개 넘는 상임위에서 검토해야 하는데도 열흘도 안 되는 시간에 국회 행안위만 거쳐 날림으로 처리했다”고 주장하며 통합 중단을 요구했다.
대구시의회도 성명을 내고 “진정한 통합이 전제되지 않은 졸속 행정통합 강행을 단호히 반대한다”고 밝혔다. 대구시의원들은 “지금 국회에서 추진되는 통합특별법 수정안은 다수의 핵심 특례가 삭제되거나 임의 규정으로 완화되는 등 취지와 방향이 현저히 달라졌다”고 설명했다. 통합의 대의에는 공감하지만 졸속 통합에는 반대한다는 취지다.
대구 지역 노동·시민사회 단체들도 대구·경북 행정통합 졸속 추진 반대 기자회견을 열었다. 대구시민단체연대회의, 대구경북보건복지단체연대회의 등은 대구 중구 더불어민주당 대구시당 앞에서 “(행정통합의) 당사자인 대구시민, 경북도민 의사는 무시되고 있다”며 “대구시는 4차례 요식적인 설명회만 개최했고 경북도는 그마저도 진행하지 않았다”고 지적했다.
반면 광주에서는 전남·광주에 ‘광주신산업선’을 건설해 호남권 메가시티의 핵심축으로 활용하자는 비전이 제시됐다. 행정통합 논의 진도가 가장 빠른 만큼 통합법 처리 이후의 청사진까지 그리는 모습이다.
광주시는 광주송정역에서 설명회를 열고 ‘광주 신산업선(HTX)’ 조기 구축을 제안했다. 또 특별법 135조(교통물류거점 지정에 관한 특례)를 기반으로 글로벌 트라이포트(항공·항만·철도) 구축 비전을 제시했다.
강기정 광주시장은 “특별법 조항에 따라 HTX 신산업선 구축 가능성이 커졌다”며 “트라이포트로 새 통합특별시가 글로벌 물류 허브로 도약할 수 있다”고 강조했다.
김성준 최일영 이은창 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사