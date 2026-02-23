내란전담재판부 본격 가동… 尹 ‘체포방해’ 재배당
형사1부… 한덕수는 형사12-1부로
윤석열 전 대통령 체포방해 혐의 사건과 한덕수 전 국무총리 내란중요임무종사 혐의 사건 항소심이 23일 본격 가동을 시작한 서울고법 내란전담재판부에 배당됐다.
서울고법은 윤 전 대통령의 특수공무집행방해 등 혐의 사건은 형사1부에, 한 전 총리의 내란중요임무종사 등 혐의 사건은 형사12-1부에 배당했다고 밝혔다. 앞서 두 사건 항소심은 서울고법 형사20부에 임시 배당됐다가 이날 전담재판부 가동과 동시에 재배당됐다. 형사1부는 재판장인 윤성식(58·사법연수원 24기) 고법 부장판사와 민성철(53·29기)·이동현(45·36기) 고법 판사로 구성됐다. 형사12-1부는 재판장인 이승철(54·26기) 고법 판사와 조진구(56·29기)·김민아 고법 판사(48·34기)로 이뤄졌다.
전담재판부는 이 두 사건 외에도 이상민 전 행정안전부 장관 등 내란 관련 혐의 사건 피고인들의 항소심을 맡을 예정이다. 1심에서 무기징역이 선고된 윤 전 대통령의 내란우두머리 혐의 사건도 항소가 접수되면 이 두 재판부 중 한 곳에 배당된다.
서울중앙지법에서도 내란·외환 사건 1심을 담당할 2곳의 전담재판부가 업무를 시작했다. 형사37부는 장성훈·오창섭·류창성 부장판사, 형사38부는 장성진·정수영·최영각 부장판사로 각각 구성됐다. 곧 출범할 2차 종합특검이 기소하는 사건들이 이곳에 배당될 것으로 보인다.
통일교 측에서 금품을 수수한 혐의로 1심에서 징역 1년8개월을 선고받은 김건희 여사 사건 항소심은 서울고법 형사15-2부(재판장 신종오)에 배당됐다. 당초 형사13부에 배당됐으나 소속 법관과 김 여사 변호인인 채명성 변호사와의 연고 관계가 확인되면서 재배당 절차를 거쳤다.
