‘중동 붐’의 기억… K 테크, 사우디 다시 공략

과거 ‘중동 붐’의 상징이었던 사우디아라비아가 인공지능(AI) 바람을 타고 한국 기업들의 핵심 시장으로 다시 부상하고 있다. 국내 주요 정보기술(IT)·플랫폼 기업들은 AI, 로봇, 디지털 트윈, 모빌리티 등 ‘K-테크’를 중동 중심부에 이식해 거대한 기술 영토를 개척하겠다는 구상을 현실화하는 중이다.
사우디는 오랜 기간 한국 기업에 ‘기회의 땅’이자 ‘애환의 시장’이었다. 1970년대부터 오일 머니를 기반으로 도로, 항만, 공항, 플랜트 등 건설 중심 협력이 확대되면서 국내 건설사들의 해외 진출을 이끄는 핵심 동력 역할을 했다. 1965년부터 2024년까지 한국의 해외건설 누적 수주액 약 1조 달러(약 1441조원) 중 사우디 수주 규모는 17.7%에 달해 단일 국가 기준 1위를 기록했다.
다만 현지 수익성은 기대에 미치지 못한다는 꼬리표가 붙어온 것도 사실이다. 초대형 공사가 대거 발주되는 시장이지만 유가 하락, 지정학적 리스크에 따른 불안정성으로 공사 지연 및 중단이 잦은 환경이기 때문이다. 특히 2010년대 ‘제2의 중동 붐’ 시기에는 건설사 간 과도한 저가 수주 경쟁으로 ‘플랜트 쇼크’가 오기도 했다. 건설 업계 관계자는 “중동 현지 인력 의무 고용 관련 부담도 크다“며 ”인건비가 많이 투입되고 비숙련 인력이 작업 실수를 할 경우 처리 비용도 커지게 된다”고 설명했다.
하지만 최근 들어 분위기가 반전되고 있다. 사우디 정부는 ‘비전 2030’ 정책을 기반으로 국가 재정 60%를 석유 수출에 의존하던 구조에서 벗어나 ‘스마트시티’ 중심의 글로벌 디지털 허브로의 도약을 추진 중이다. 실제 사우디 AI 시장 규모는 지난해 92억6390만 달러(약 13조원)에서 2033년 1028억170만 달러(약 148조원)로 급성장할 전망이다.
국내 테크 기업들은 스마트시티 구축에 필요한 핵심 인프라를 중심으로 사업을 확장하고 있다. 카카오모빌리티는 사우디의 초대형 스마트시티 개발 사업인 ‘디리야 프로젝트’에 통합 모빌리티 솔루션을 ‘풀 패키지’로 공급하는 유상 실증(PoC) 계약을 체결했다고 23일 밝혔다. 6만대 이상 차량의 이동을 효율적으로 관리하기 위해 수요 예측 기반으로 인근 주차장을 안내하는 ‘AI 기반 공간 최적화 기술’, GPS 수신이 불가능한 대규모 지하 주차장에서도 끊김 없이 길을 안내하는 ‘실내 내비게이션’, 발렛 서비스·입출차·결제를 하나의 애플리케이션(앱)으로 합친 통합 플랫폼 등을 제공할 계획이다.
네이버는 디지털 트윈 사업에 총력을 기울이는 중이다. 2023년 사우디 자치행정주택부로부터 주요 도시 디지털트윈 구축 사업을 수주했으며, 지난해 6월 메카·메디나·제다 등 3개 도시 데이터를 3D 플랫폼에 연동한 시스템을 공개했다. 이는 각 지자체의 도시계획, 행정, 재난 대응 시뮬레이션 등에 활용되고 있다.
슈퍼앱 개발에도 속도를 내고 있다. 사우디 주택공사와 합작법인 ‘네이버이노베이션’을 설립해 지도 기반 슈퍼앱을 개발 중인데 AI, 예약, 결제 등 개인화 기술을 사우디 현지 인프라와 문화적 특성에 맞게 최적화해 제공할 계획이다. 이와 함께 자율주행 배송 로봇 ‘루키2’를 사우디 리야드 북부에 조성되는 미래형 신도시 ‘뉴 무라바’에 도입할 예정이다.
삼성전자는 비전 2030 핵심 거점인 리야드 킹 압둘라 금융지구(KAFD)의 스마트시티 인프라 구축 사업에 참여하고 있다. 통합 보안, 디지털 사이니지, 도시 운영 시스템 구축 등을 진행 중이다. LG전자 역시 지난해 사우디 정부 주도 개발 프로젝트에 대규모 공급 업무협약을 연달아 체결했다. 스마트시티 개발 프로젝트에 중동 최대 규모 ‘넷제로(Net Zero) AI 데이터센터’ 냉각솔루션을 공급하고 고급 주택단지 건설 프로젝트에 AI 홈 및 스마트 솔루션을 수출한다.
다만 사우디 시장 특유의 구조적 불확실성에 대한 우려도 여전하다. 정부 정책 방향에 따라 스마트시티 구축 사업 계획이 수시로 조정 내지 축소될 가능성이 제기되고 있고, 현지화를 요구하는 정책 기조도 이어지고 있다는 것이다. 앞서 지난달 파이낸셜타임스는 “무함마드 빈 살만 사우디 왕세자가 비전 2030의 핵심 스마트시티인 ‘네옴시티’에 대해 기존보다 크게 축소된 규모의 프로젝트를 구상하고 있다”고 보도한 바 있다.
