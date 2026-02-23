산후 승무원 초과근무 시킨 항공사
노동부 4개 항공사 법 위반 18건 적발
브리핑 시간은 근무시간서 제외도
항공사들이 출산한 지 1년도 안 된 산모에게 법을 위반해 초과근로를 시킨 사실이 정부 감독에서 적발됐다.
고용노동부가 23일 발표한 ‘장시간 노동 근절을 위한 기획감독 결과’에 따르면 항공사 4곳을 대상으로 객실 승무원 근로조건 감독을 실시한 결과 법 위반 사항 18건이 발견됐다.
2개 항공사는 산후 1년이 지나지 않은 여성 노동자에게 시간외근로 한도를 초과해 근무시켰다. 현행 근로기준법은 산후 1년이 지나지 않은 여성 노동자에 대해 시간외근로를 1일 2시간, 1주 6시간, 1년 150시간으로 제한하고 있다.
장시간 노동에 대한 정당한 보상을 지급하지 않은 사실도 드러났다. 3개 항공사는 비행 전후 1~3시간 브리핑 시간을 근로시간에서 제외하고 순수 비행시간만 인정하는 방식으로 야간·휴일근로수당 약 7억원을 미지급했다. 한 항공사는 기간제 승무원에 대해 숙련도 등을 이유로 비행수당 약 5억5000만원 지급을 누락했다.
노동부는 항공사들에 미지급금 전액 지급을 지시했다. 또 산후 1년 미경과자의 초과근무 등 법 위반 사항에 대해 시정조치를 내렸다. 이번 감독은 노동부가 지난해 운영한 익명제보센터에 항공사 객실 승무원의 근로기준 위반 사례가 다수 접수돼 실시됐다.
