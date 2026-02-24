중복상장 규제 가이드라인 다음달 나온다
쪼개기 상장 원칙적 금지될 듯
상장된 모회사가 자회사 중복 상장을 어렵게 하는 가이드라인이 이르면 다음 달 말 공개된다. 일부 사업부를 물적 분할해 자회사를 세운 뒤 기업공개(IPO)에 나서는 이른바 쪼개기 상장에 까다로운 조건이 마련될 전망이다. 중복 상장은 코리아 디스카운트(한국 증시 저평가)의 원인 중 하나로 지목돼 왔다.
23일 금융권에 따르면 한국거래소는 현재 중복 상장 가이드라인 제작에 한창이다. 완전히 새로운 사업이 아닌 쪼개기 상장은 원칙적으로 금지될 것으로 보인다. 모회사가 주주 총회를 열어 자회사 IPO 계획에 대해 소액 주주의 동의를 얻었는지, 소액 주주들에게 현물 배당·신주 우선 배당 등 실질적인 보상안을 마련했는지 등이 담길 것으로 예상된다.
가이드라인은 정량적이고 실질적인 기준을 명문화하는 게 핵심이다. 지금까지는 중복 상장을 명확한 규정 없이 케이스 바이 케이스로 심사해왔다. 정은보 한국거래소 이사장은 이달 초 “중복상장을 원칙적으로 금지하고 중복상장에 따른 소액투자자 보호가 충분히 이뤄지도록 하겠다”고 밝혔었다.
한국 증시의 중복 상장 사례는 대기업 중심으로 꾸준히 있어 왔다. 지금도 SK그룹과 HD현대중공업그룹이 자회사 상장을 계획하고 있다. 하지만 거래소가 세세한 가이드라인을 낸다면 기업 입장에서는 IPO를 위해 준비해야 할 작업들이 늘어나게 된다. 새로운 사업 없이 물적분할 방식으로는 자회사 상장이 안 될 가능성도 높아졌다. 소액주주를 위한 보상안 마련 또한 간단찮은 일이다. 중복 상장 가이드라인이 베일을 벗기 전까지 대기업 자회사의 IPO가 미뤄질 것으로 보인다. 가이드라인이 나온 뒤 자회사 상장을 아예 철회해야 할 가능성도 배제할 수 없다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
