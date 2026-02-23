코로나 백신에 곰팡이… 이물질 신고에도 1420만회분 접종됐다

감사원 ‘코로나19 대응’ 감사 결과

곰팡이 등 이물질 백신 127건 발견

유효기간 지난 ‘물백신’ 2703명 맞아

질병청, 오접종 사실도 알리지 않아



코로나19 팬데믹 당시 곰팡이나 이산화규소 등 이물질이 들어간 백신이 127건 발견된 것으로 조사됐다. 질병관리청은 이를 파악하고도 식품의약품안전처에 알리거나 접종 보류 조치를 하지 않아 동일 제조번호의 백신 1420만회분이 접종된 것으로 파악됐다. 유효기간이 만료돼 예방효과가 없는 ‘물백신’을 접종한 사례도 2700여명에 달했지만 보건 당국은 오접종 사실을 알리지 않았다.



감사원은 이 같은 내용의 ‘코로나19 대응실태 진단 및 분석’ 감사 결과를 23일 발표했다. 감사 결과 질병청은 2021년 3월~2024년 10월 코로나19 백신의 이물 신고 1285건을 접수했다. 이 중 곰팡이, 머리카락, 이산화규소 등 위해 우려 이물질이 127건 발견됐다.



위해 우려 물질이 섞인 백신이 발견됐는데도 동일 제조번호의 백신 접종이 계속된 건 질병청의 미진한 대처 때문으로 조사됐다. 질병청과 식약처가 2021년 공동 작성한 ‘코로나19 백신 관련 공동대응 매뉴얼’에 따르면 질병청은 의료기관 등으로부터 백신 이물 혼입 등 품질 문제가 발생했다는 신고를 받을 경우 식약처에 해당 제품의 품질 검토를 요청해야 한다. 그러나 질병청은 접수된 백신 이물 신고를 식약처에 통보하지 않았고 접종 보류 조치도 취하지 않았다.



감사원은 위해 우려 물질이 발견된 제조번호 백신의 이상반응 보고율이 다른 백신의 보고율 평균보다 0.006~0.265% 포인트 높았다고 밝혔다. 다만 위해 우려 물질이 이상반응과 직접적인 인과관계가 있다고 보진 않았다.



김우주 고대구로병원 감염내과 교수는 “면역력이 정상인 일반인의 경우 이물질이 체내에 흡수돼도 방어기제에 의해 제거될 수 있지만 질환을 앓는 면역 저하자에게는 위험할 수 있다”며 “만약 이물이 들어간 백신이 접종된 경우가 발견된다면 같은 번호의 백신을 맞은 사람들이 안전했는지 추적 확인할 필요가 있다”고 말했다.



질병청은 “이물이 발생한 백신은 격리, 보관돼 실제로 접종된 사례가 없다”며 “백신 제조사의 조사 결과 이물이 발생한 백신과 동일한 제조번호의 백신(1420만회분)에서 제조·공정상 문제가 발견된 바 없다”고 해명했다.



질병청은 유효기간이 만료된 백신을 접종한 피접종자 2703명에게 오접종 사실도 알리지 않았다. 이 중 1504명(55.6%)은 재접종을 받지 않았다. 감사원 관계자는 “유효기간이 만료되면 백신 접종 효과가 없어 재접종을 해야 하는데 이런 부분을 (질병청이) 매뉴얼에 담지 못했다”고 지적했다.



최예슬 김영선 기자 smarty@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지