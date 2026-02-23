한·브라질 ‘전략적 동반자관계’ 격상… 남미 무역협정 물꼬
李대통령-룰라 대통령 정상회담
첨단제조·전략광물 등 협력 강화
소년공 공감대… 환영식 극진 예우
李, 방명록 서명땐 “예술이다” 찬사
이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 청와대에서 정상회담을 갖고 양국 관계를 ‘전략적 동반자관계’로 격상하고 경제협력을 강화하기로 뜻을 같이했다.
이 대통령은 23일 회담 직후 공동 언론발표에서 1959년 수교 이래 이어진 꾸준한 협력을 토대로 양국 관계를 격상하기로 했다고 발표했다. 이에 따라 양국은 ‘한·브라질 4개년 행동계획’을 채택하고 이를 정치·경제·실질협력·민간교류 등 포괄적 분야에서 양국 관계를 이끌 로드맵으로 삼기로 했다.
두 정상은 특히 한국과 남미공동시장(메르코수르·MERCOSUR)의 무역협정이 필요하다는 인식을 공유했으며 협정 체결을 위한 돌파구를 마련하자는 데 뜻을 모았다고 이 대통령은 전했다. 메르코수르는 브라질·아르헨티나·파라과이·우루과이 등이 속한 남미 최대 경제공동체다.
양국은 정상회담을 계기로 중소기업·보건·농업 등 10개 분야에서 양해각서(MOU) 및 약정을 체결했다. 보건 분야 규제협력 MOU는 최근 브라질에서 인기를 얻는 한국 화장품의 수출 확대와 관련돼 있고, 과학기술 분야 협력 MOU는 국내 부품 기업의 브라질 수송기 제조 참여와 관련된 것이라고 이 대통령은 소개했다.
룰라 대통령은 “에너지 전환이 양국 생산 부문의 상호 보완성을 높일 기회를 열어주고 있다”면서 “이 대통령께 브라질산 소고기 수출을 위한 위생 검역이 조속히 마무리되면 한국 소비자에게 이익이 될 수 있음을 충분히 설명했다”고 말했다.
이 대통령과 룰라 대통령은 글로벌 정세와 지역 현안에 대해서도 긴밀히 논의하기로 뜻을 모았다. 두 정상은 특히 한반도 평화가 동북아 평화를 넘어 전 세계 평화에 깊은 영향을 미친다는 점에 공감했다.
같은 ‘소년공’ 출신으로 각별한 애정을 표해 온 이 대통령은 국빈 방한한 룰라 대통령을 극진히 예우했다. 이 대통령은 오전 청와대 대정원에서 금색 넥타이 차림으로 룰라 대통령을 맞이했으며, 김혜경 여사는 초록색 고름을 단 저고리와 옅은 노란색 치마를 입었다. 이는 브라질 국기의 상징색(노란색·초록색)을 반영한 복장이다.
공식 환영식은 취타대·전통의장대 등 280여명과 25명의 어린이환영단이 참여해 성대하게 이뤄졌다. 청와대 본관에서 룰라 대통령이 방명록에 서명하자 이 대통령은 손뼉을 치며 “예술”이라고 찬사를 보내기도 했다. 이 대통령은 룰라 대통령에게 전태일 열사 평전과 한국 축구 국가대표 유니폼, 무병장수를 상징하는 호작도 등을 선물했다. 룰라 대통령이 축구 팬이며 한국 화장품을 선호하는 점이 반영됐다고 한다.
한국경제인협회와 브라질 수출투자진흥청은 서울 중구 롯데호텔에서 ‘한·브라질 비즈니스 포럼’을 열고 양국의 경제협력 확대 방안을 논의했다. 첨단제조·전략광물·인공지능(AI), 농식품, 헬스·라이프스타일·창의산업 등 3개 분야를 중심으로 한 협력 방안이 논의됐으며 6건의 MOU를 체결했다.
최승욱 권지혜 기자 applesu@kmib.co.kr
