서울 아파트 가격 지난해 13.5% 상승… 팬데믹 이후 최대
서초·강남·송파·강동 23.0%↑
‘공급부족’이 가격상승 이끌어
지난해 서울 아파트 가격이 전년보다 13.5% 오른 것으로 나타났다. 코로나19 팬데믹 시기 유동성 확대로 주택 가격이 급등했던 2021년 이후 최대 상승폭이다. 부족한 주택 공급이 아파트값을 끌어올린 것으로 풀이된다.
서울시는 한국부동산원 ‘공동주택 실거래가격지수’에서 서울 아파트 가격에 관한 부분을 분석한 내용을 23일 발표했다. 공동주택 실거래가격지수는 부동산신고법에 따라 계약 체결일로부터 30일 이내 신고된 자료를 모두 살펴 추출한다.
지난해 서울 아파트 매매 실거래 가격은 전년 대비 13.5% 오른 것으로 분석됐다. 이는 팬데믹 시절 초저금리로 유동성이 확대됐던 2021년 13.5% 이후 가장 높은 상승률이다. 실거래가는 2022년 21.9% 하락한 뒤 2023년 9.7%, 2024년 7.4% 상승률을 각각 기록했다.
생활권별로 보면 지난해 동남권(서초·강남·송파·강동구)이 전년 대비 23.0% 상승해 가장 많이 올랐다. 이어 도심권(종로·용산·중구) 15.6%, 서남권(강서·양천·영등포·구로·금천·동작·관악구) 12.5%, 서북권(은평·서대문·마포구) 11.8% 등의 순이었다.
규모별로는 지난해 소형(40~60㎡) 아파트가 전년 대비 15.1% 올라 상승폭이 가장 컸다. 중소형(60~85㎡) 13.7%, 중대형(85~135㎡) 12.3%, 대형(135㎡ 초과) 9.8%, 초소형(40㎡ 이하) 5.9%가 뒤를 이었다.
전문가들은 공급 부족을 아파트값 상승의 원인으로 꼽았다. 권대중 한성대 부동산학과 석좌교수는 “서울 입주 물량이 충분하지 않아 ‘수요와 공급 법칙’에 따라 아파트 가격이 오를 수밖에 없는 상황”이라고 말했다. 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 서울 아파트 입주 물량은 2021년 3만1909가구, 2022년 2만4786가구, 2023년 2만5127가구, 2024년 1만9606가구, 2025년 4만6353가구로 적정 수요인 4만6628가구보다 부족했다.
지난해 서울 아파트 전세 실거래가는 전년 대비 5.6% 오른 것으로 분석됐다. 2024년 상승률 2.7%의 배를 웃돌았다. 2021년 이후 상승률 중 가장 높았다. 실거주 의무 강화 등 정부 규제에 따른 전세 매물 감소와 다세대·다가구주택 전세사기로 전세 수요가 아파트로 옮겨온 영향 때문으로 풀이된다. 지난달 토지거래허가 신규 신청 건수는 6450건으로 전월 대비 33.6% 늘어났고, 신청 가격은 지난해 12월과 비교해 1.8% 상승했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사