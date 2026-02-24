차 안 뽑는 2030… 신차 구매 비중 10년 만에 최저

취업 한파에 공유문화 확산 영향

6070 구매 점유율은 매년 치솟아



지난해 2030세대의 신차 구매 점유율이 최근 10년간 최저치를 기록했다. 자동차 가격은 매년 오르는데 청년들의 주머니 사정은 갈수록 팍팍해지고 있어서다. 반면 은퇴 후에도 경제활동을 하는 6070세대가 증가하면서 전체 신차 판매량에서 이들이 차지하는 비중은 계속 치솟고 있다.



23일 카이즈유데이터연구소에 따르면 지난해 20대의 승용 신차 등록 대수(개인 자가용 기준)는 6만1962대로 집계됐다. 전체 승용 신차 등록 대수(110만2051대)의 5.6%에 불과하다. 카이즈유데이터연구소가 관련 집계를 시작한 2016년(8.8%) 이후 가장 낮은 수치다. 2021년 8.0%, 2022년 7.8%, 2023년 7.2%, 2024년 6.7%, 지난해 5.6%로 최근 5년간 한 해도 빠짐없이 떨어졌다.





30대도 상황은 비슷하다. 지난해 30대 신차 등록 대수는 20만9749대로 전체 판매량의 19.0% 수준이었다. 2016년 25.9%보다 6.9% 포인트 하락했다. 역시 최근 10년 중 최저치다.



이들이 굳이 신차를 구매하지 않는 건 주머니 사정이 여의치 않아서다. 국가데이터처가 발표한 1월 고용동향에 따르면 지난달 15~29세 청년층 취업자는 343만4000명으로 전년 동기 대비 17만5000명 감소했다. 관련 통계 작성을 시작한 1982년 7월 이후 가장 작은 규모다. 원자재 가격 인상, 환율 영향 등으로 인해 자동차 가격도 부담스러워지면서 굳이 자동차를 소유하지 않으려는 조짐이 젊은 층에서 확산하고 있다.



유지비 역시 걸림돌이다. 엔카닷컴이 ‘첫차 구매에서 가장 중요하게 생각하는 요소’를 묻는 설문에 가장 많은 응답자(28.8%)가 ‘유지운용비용’을 꼽았다. 그러나 차량이 전동화되면서 수리비는 늘고 있다. 특히 첨단주행보조시스템(ADAS)을 위한 카메라·센서가 범퍼나 그릴에 장착되면서 단순 접촉사고에도 수리비 폭탄을 맞는 경우가 생겼다.



이런 현상은 미국에서도 나타나고 있다. 월스트리트저널(WSJ)은 “젊은 소비자가 차를 살 엄두를 내지 못하면서 자동차 소유의 즐거움을 거부하기 시작했다”고 보도했다.



젊은 층에서 확산하는 공유문화도 신차 구매 거부 현상을 부추겼다. 차를 더는 필수품으로 여기지 않는 20대들이 차량공유 서비스를 적극 이용하면서 신차 판매량이 줄었다는 것이다.



반면 60대와 70대의 승용 신차 등록 대수와 점유율은 매년 늘고 있다. 지난해 60대 신차 등록 점유율은 2016년 9.6%에서 18.5%로 급등했다. 70대는 같은 기간 2.8%에서 4%대 중반까지 증가했다. 고령화로 인해 은퇴 후 경제활동을 하는 이들이 증가하면서 이동권을 위해 차량 수요가 이어지고 있다는 분석이다. 한 완성차업계 관계자는 “고령 운전자는 면허증을 반납해야 하는데 60·70대에 취업전선에 나서는 분들이 늘면서 오히려 신차를 구매하는 측면이 있다”고 말했다.



이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr



