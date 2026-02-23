北, 김정은 총비서 재추대… 2인자 최룡해 퇴진
선대 지우고 ‘유일체제’ 선언
원로 등 당 지도부 절반 교체
김정은 북한 국무위원장이 노동당 최고 직책인 총비서로 재추대되며 유일 체제의 본격화를 선언했다. 특히 원로세대인 최룡해 최고인민회의 상임위원장 등 기존 당 지도부의 과반을 교체하고 자기 사람으로 채우는 인적 쇄신도 단행했다.
북한 노동신문은 22일 진행된 9차 당대회 4일차 회의에서 김 위원장을 노동당 총비서로 재추대하는 결정이 만장일치로 채택됐다고 23일 보도했다. 북한 노동당 규약에 따르면 5년마다 열리는 당대회에서 총비서를 선거하도록 규정하고 있다. 북한 노동당의 최고 직책은 김정은 집권 초 제1비서에서 7차 당대회 때 위원장으로, 8차 당대회에서 총비서로 변경됐다.
김 위원장이 총비서로 재추대되면서 ‘김정은 유일 체제’는 더 굳건해질 전망이다. 일각에선 이번 당대회 때 딸 김주애로 4대 세습 가능성이 거론됐지만 일단 김 위원장 체제를 공고화하는 데 방점이 찍힌 분위기다. 당대회 중 연설자들은 김일성·김정일 대신 김 위원장의 얼굴이 담긴 초상휘장을 달고 나왔고, 개회사 서두에는 김일성·김정일 등에 관한 표현이 사라졌다.
강동완 동아대 교수는 “4대 세습이 아니라 김정은 본인의 권력이 정점에 있다는 의지를 보여줬다”고 해석했다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수도 “김정은이 확신에 찬 안정적 장기집권 체제로 진입했다고 선언한 것”이라고 밝혔다.
총비서 재추대와 함께 이뤄진 노동당 인사에서도 체제 강화 움직임이 드러났다. 우선 당 중앙위원회 위원 139명 중 절반이 넘는 73명이 교체됐다. 대표적으로 빨치산 혈통이자 북한의 2인자 대우를 받던 최룡해 상임위원장이 당 중앙위원에서 제외됐다. 리병철 군수정책담당 총고문과 박정철 중앙군사위 부위원장, 핵개발 총책임자 역할을 맡았던 홍승무 군수공업부 제1부부장도 물러났다. 대신 ‘김정은 시대’를 상징하는 최선희 외무상과 주창일 선전선동부장, 조춘룡 군수공업부장 등 신진세력 다수가 중앙위원으로 선출됐다. 특히 새로운 무기체계 개발 과정에서 핵심 역할을 한 조춘룡은 별 4개의 대장 군사칭호를 받으며 약진했다.
일각에선 당대회의 남은 일정과 폐막 후 진행할 가능성이 큰 최고인민회의에서 김 위원장 체제를 공고화하는 추가 작업이 이뤄질 것이란 예상이 나온다. 홍민 통일연구원 선임연구위원은 “9차 당대회 결론과 당 규약에서 김정은 시대를 전면적으로 내세우는 비전, 사상, 강령, 운동 등이 나올 가능성이 있다”고 전망했다.
