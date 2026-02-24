삼성SDI, 리튬메탈 배터리… 수명·안전성 개선 기술 성공

차세대 배터리 상용화 가능성 높여

美 컬럼비아대 산학협력으로 쾌거



삼성SDI는 미국 컬럼비아대학과 산학협력을 통해 ‘차세대 배터리’로 꼽히는 리튬메탈 배터리의 수명과 안전성을 동시에 향상시킬 수 있는 기술 개발에 성공했다고 23일 밝혔다.



리튬메탈 배터리는 음극에 흑연과 실리콘 대신 리튬메탈을 적용, 기존 삼원계 배터리보다 에너지 밀도가 1.6배에 달하고, 내구성도 2배 이상 높다. 다만 충·방전 가능 횟수가 수십 회에 불과해 상용화에 제약이 있는 상황이다.



이번 연구는 현존하는 기술 가운데 에너지 밀도가 가장 높지만, 수명이 상대적으로 짧은 리튬메탈 배터리의 한계를 극복했다는 점이 핵심이다.



삼성SDI와 컬럼비아대 공동연구팀은 ‘겔 고분자 전해질’을 적용해 리튬메탈 배터리의 수명과 안전성을 높였다. 불소를 활용한 겔 고분자 전해질을 통해 기존 리튬 배터리의 성능을 저해하는 요인이 됐던 ‘덴드라이트’(충전 시 배터리 음극 표면에 쌓이는 결정체)를 효과적으로 억제한 것이다.



이번 연구 논문은 세계 최고 권위의 에너지 분야 학술지 ‘줄(Joule)’ 최신호에 게재됐다. 논문에는 이승우 삼성SDI 연구소 부사장과 우현식 프로, 김용석 삼성SDI 미국 연구소 소장, 위안 양 컬럼비아대 교수 등이 공동 저자로 이름을 올렸다.



주용락 삼성SDI 연구소장은 “이번 논문은 기존에 취약점으로 지적되던 리튬메탈 배터리의 안전성을 개선한 기술이 학술적으로 검증받았다는 데 의미가 크다”며 “국내외 연구 네트워크를 기반으로 차세대 배터리 기술 확보에 속도를 낼 것”이라고 말했다. 위안 양 교수는 “이번 연구 성과로 인해 차세대 배터리의 상용화에 한 걸음 다가서게 됐다”고 설명했다.



허경구 기자 nine@kmib.co.kr



