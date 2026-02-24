‘정부 충돌’ 이학재 결국 사의… 인천공항 사장 또 조기 퇴진
감사 등 압박… 인천시장 출마설
공기업 수장 정권 교체기마다 흔들
이재명정부와 갈등을 빚어온 이학재(사진) 인천국제공항공사 사장이 임기를 약 4개월 남기고 물러난다. 정권 교체기마다 반복돼 온 인천공항공사 사장 잔혹사가 또 한 번 재현됐다는 평가가 나온다.
23일 인천공항공사에 따르면 이 사장은 24일 국회 국토교통위원회 업무보고에 참석한 뒤 사직서를 제출하고, 다음날 이임식을 할 예정이다. 애초 임기는 6월 18일까지였다. 정치권에서는 이 사장이 6·3 지방선거에서 국민의힘 인천시장 후보로 출마할 가능성에 무게를 두고 있다.
3선 국회의원 출신인 이 사장은 2023년 6월 윤석열정부에서 임명됐다. 그러나 새 정부 출범 이후 공항 보안검색과 인사권 문제 등을 둘러싸고 대통령실, 국토교통부와 공개 충돌을 이어왔다.
갈등의 불씨는 지난해 12월 국토교통부 산하 기관 업무보고 자리에서 시작됐다. 당시 이재명 대통령이 이른바 ‘책갈피 외화 반출’ 가능성을 지적하며 대책을 질의했으나 이 사장이 명확한 답변을 내놓지 못해 공개 질타를 받았다. 이후 이 사장은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “책갈피에 달러를 숨기면 검색되지 않는다는 사실이 알려졌다”는 취지의 글을 올리며 정면으로 반박했다.
인사권을 둘러싼 갈등도 격화됐다. 이 사장은 대통령실과 국토부가 공사 인사에 부당하게 개입하고 있다며 국회에서 기자회견을 자청했다. 반면 국토부는 인천공항 주차대행 서비스 개편 과정에서 절차 위반이 있었다며 대대적인 감사를 벌여 이 사장을 압박했다. 이 사장의 인사권 남용 의혹에 대한 고소도 제기돼 현재 경찰 수사가 진행 중이다.
이번 사의 표명은 지방선거 출마를 염두에 둔 결정이라는 해석이 지배적이다. 다만 임기 중 정부와의 정면충돌 끝에 물러나는 모양새가 되면서 인천공항공사 수장 자리가 정치 변수에 취약하다는 점을 다시 드러냈다는 지적이 나온다.
전전임 사장인 구본환 전 사장도 비슷한 궤적을 밟았다. 그는 문재인정부 당시 공항 비정규직의 정규직화 문제 등을 둘러싸고 갈등을 겪다 해임됐다. 이후 해임 처분이 부당하다며 제기한 소송 1심에서 승소해 복직했고, 잔여 임기를 마쳤다. 한동안 ‘한 지붕 두 사장’이라는 초유의 상황이 벌어지기도 했다.
김경욱 전 사장 역시 정권 교체 이후 임기를 약 10개월 남기고 사퇴했다. 김 전 사장은 대통령실로부터 인사권과 관련해 배제 정황이 있었다고 언급하며 사의를 표명했다. 그는 또 재임 중 불거진 ‘스카이72’ 골프장 부지 반환 분쟁과 관련해 기소됐으나 대법원에서 최종 무죄를 확정받았다.
정권 교체기마다 반복된 갈등과 조기 퇴진은 인천공항공사 사장직이 전문 경영인 자리이면서도 정치 환경의 영향을 크게 받는 자리임을 여실히 보여준다. 국가 기간시설을 운영하는 공기업 수장의 임기가 정권 변화에 따라 흔들리는 구조가 개선되지 않는 한, 유사한 논란은 앞으로도 되풀이될 가능성이 크다는 우려가 나온다.
