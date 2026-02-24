‘샤힌 프로젝트’ 가동 임박… 울산 석화업계 ‘생존 공포’
NCC 생산단가 30% 이상 절감
기존 생산설비·고용지표 ‘빨간불’
울산시 전담TF 가동 ‘밀착 지원’
에쓰오일(S-Oil) ‘샤힌 프로젝트’의 6월 준공이 임박하면서 울산 석유화학단지에 긴장감이 고조되고 있다. 지역 경제를 견인하는 엔진이 될 것이라는 전망과 함께 인근 업체들의 구조조정 태풍도 예고된 상태다.
샤힌 프로젝트는 온산국가산단 내 약 88만㎡ 부지에 총 9조2580억원을 투입하는 초대형 사업이다. 2023년 3월 착공했다. 내년 1월 본격적인 상업 운전이 시작되면 에틸렌(180만t)을 포함해 프로필렌, 부타디엔, 벤젠 등 기초유분을 쏟아낸다. 기존 나프타분해설비(NCC) 대비 생산 단가를 30% 이상 낮출 수 있는 최첨단 공법을 도입하면서 원가 경쟁력이 낮은 울산 내 노후 설비들은 설 자리를 잃게 될 가능성이 크다. 업계에서는 단순한 경쟁을 넘어 기존 업체들의 가동 중단을 강요하는 ‘파괴적 구조조정’의 시작이라 보고 있다.
석유화학 업계 상황도 녹록지 않다. 국내 석유화학 업계는 중국발 공급과잉에 대응하기 위해 정부 주도로 NCC 감축에 사활을 걸고 있다. 충남 대산단지의 롯데케미칼과 HD현대케미칼이 설비 통합을 결정하며 정부의 ‘공급 과잉 해소’ 정책에 발을 맞추고 있다. 그러나 샤힌 프로젝트가 쏟아낼 압도적인 생산량은 정부의 석유화학산업 체질 개선 노력을 단숨에 원점으로 돌려놓을 만큼 위협적이다. 울산 산단 내 SK지오센트릭과 대한유화 등은 대책을 마련 중이나 뾰족한 수를 찾지 못하고 각자도생의 위기감만 깊어지는 모습이다.
고용 시장도 비상이다. “샤힌이 만드는 일자리보다 사라질 일자리가 더 많을 것”이라는 우울한 관측이 나오고 있다. 에쓰오일은 샤힌 프로젝트 가동으로 약 400명의 정규직 신규 채용을 전망하고 있지만, 산단 전체의 고용 지표는 오히려 하락할 것이라는 분석이 지배적이다. 저가 물량 공세에 밀린 기존 노후 설비들이 도태되면 수십 년간 숙련된 노동자들이 일터를 떠나야 하는 대규모 실직 사태가 불가피하기 때문이다. 이미 울산 남구는 고용위기 선제대응지역으로 지정된 상태다.
울산시는 23일 에쓰오일 온산공장에서 유관기관 회의를 열고 기업 현장 지원 방안을 모색했다. 시는 대규모 인력 투입에 따른 안전 관리와 준공 후 원료 수급 체계 변화 등 현장의 목소리를 청취하며 밀착 지원을 약속했다. 시 관계자는 “샤힌 프로젝트의 성공적인 안착을 돕는 동시에, 지역 석유화학 산업 전체가 상생하며 연착륙할 방안을 다각도로 모색하겠다”고 말했다.
