도파민 대신 ‘선물 고르는 마음’ 예능에 담은 김태호 PD

[And 방송·문화]

제니와 대화서 출발한 ‘마니또 클럽’

덱스 등 출연진의 추격전 성격 가미

시청률 부진엔 “반등할 기회 있겠죠”



도파민이 흥행 공식처럼 통용되는 예능 시장에서 김태호(사진) PD가 ‘선물’이라는 느린 장치를 꺼내 들었다. 상대를 생각하며 선물을 준비하는 시간, 그 마음이 전해지는 순간을 담아내겠다는 시도다. MBC 새 예능 ‘마니또 클럽’(포스터)은 그렇게 시작됐다.





김 PD는 지난 20일 서울 마포구 TEO 스튜디오에서 진행한 인터뷰에서 프로그램의 기획 배경과 자신의 예능 철학을 함께 밝혔다. ‘마니또 클럽’의 씨앗은 지난해 여름 블랙핑크 제니와의 대화에서 나왔다. “겨울에 시청자에게 선물이 될 만한 아이템을 해보면 어떻겠느냐”는 제안에서 아이디어가 확장됐다. 연말연초 대학과 회사에서 이어지는 마니또 문화에 착안해 일상 속 작은 선물을 예능 형식으로 풀어내고자 했다.



이달 1일부터 방송된 ‘마니또 클럽’은 정체를 숨긴 채 상대에게 깜짝 선물을 전하는 리얼 버라이어티 쇼로 총 12부작, 3기 체제의 옴니버스 형식이다. 제니 덱스 추성훈 노홍철 이수지가 1기, 지난 22일 방송된 4회부터는 정해인 고윤정 박명수 홍진경 김도훈 등이 2기를 꾸렸다.



김 PD는 “‘만원의 행복’같은 레퍼런스를 떠올리며 선물을 고르는 세심함에 초점을 두려 했다”고 말했다. 촬영이 시작되자 방향은 조금 달라졌다. “출연자들이 정체를 들키지 않고 전달하는 과정에 더 몰입했다. 그 안에서 자연스럽게 추격전의 결이 생겼다”는 설명이다.



그가 보여주고 싶었던 건 ‘선물의 가격’이 아니라 ‘선물을 고민하는 시간’이다. “요즘은 카카오톡 선물하기로 몇 번만 누르면 전달된다. 그런데 정말 아끼는 사람에게는 더 고민하게 된다. 고민의 시간 자체가 선물이라고 생각했다.” 추성훈이 노홍철을 위해 일본 여행을 제안하고, 덱스가 정체를 숨기기 위해 동분서주하는 과정 역시 경험과 시간을 건네는 방식이라는 설명이다.



다만 시청률 부진에 대한 고민도 숨기지 않았다. 1회 2.1%로 출발해 3회 1.3%까지 떨어진 상황. 김 PD는 “우리가 부족했나 돌아본다. 다만 최저점까지 가면 반등할 기회도 생기지 않겠느냐”며 웃었다. 2·3기에서는 기획 의도를 더 또렷하게 보여줄 장치를 고민하고 있다. “예능은 제작진과 출연자가 장기, 체스를 두는 것 같아요. 우리가 한 수를 두면 그들이 반응하고, 반응을 보며 다음 수를 고민하는 거죠.”



김 PD는 자신의 예능 인생을 ‘김밥천국’에 비유했다. “‘무한도전’도 사람마다 기억하는 코너가 다 달라요. 한 장르를 잘했다기보다 없는 메뉴가 없는 식당처럼 두루 해 왔다고 생각해요.” 이제는 메뉴 하나하나를 더 깊이 있게 “파인다이닝처럼” 만들어 보고 싶다고 했다.



자극적인 마라맛 예능을 고민해본 적도 있느냐는 질문에는 “언젠가 해 보고 싶다. 하지만 아이들과 함께 볼 수 있는 콘텐츠를 만들다 보니 자연스럽게 순해진다”고 말했다. 그럼에도 ‘끝물인 콘텐츠는 하지 말자’는 원칙 아래 새로운 시도를 이어가겠다고 밝혔다.



이다연 기자 ida@kmib.co.kr



