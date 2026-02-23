[단독] 100만 달러에 강남 술집서 넘어간 삼성전자 기밀
구속 기소된 전 직원 공소장 보니
총 6차례 특허 자료 보여주고 유출
재직 중 기밀 활용해 회사 차리기도
100만 달러를 받고 삼성전자 특허 관련 기밀자료를 외부에 유출한 혐의로 최근 재판에 넘겨진 전 직원이 강남의 술집에서 의뢰인에게 직접 자료를 보여주거나 사진을 찍어 전송하는 수법을 활용한 것으로 드러났다. 특히 삼성전자 재직 시 특허 관련 비밀 회사까지 차린 뒤 내부정보를 활용한 정황도 공소장에 담겼다.
국민일보가 23일 국회 법제사법위원회 소속 박은정 조국혁신당 의원실을 통해 확보한 공소장에 따르면 서울중앙지검 정보기술범죄수사부는 지난 2일 전 삼성전자 직원 A씨를 부정경쟁방지법 위반과 업무상배임 등 혐의로 구속 기소했다.
A씨는 2021년 12월~2022년 1월 NPE (특허관리기업) 업체인 아이디어허브 대표 B씨로부터 99만9973달러(11억9000여만원)를 수수하고 삼성전자의 특허 계약 관련 내부 분석자료를 유출한 것으로 조사됐다.
삼성전자 지식재산 관련 업무를 총괄하는 IP센터 등에서 근무했던 A씨는 2022년 2월~2023년 12월 총 6차례에 걸쳐 삼성전자 분석자료를 외부에 유출했다. A씨가 전달한 자료는 IP센터 담당 직원 외에는 열람이 불가능한 기밀자료였다.
특히 A씨는 2022년 7월 IP센터 직원으로부터 와이파이 특허 관련 기밀자료를 이메일로 전달받아 출력했고, 서울 강남의 한 술집에서 B씨를 만나 자료를 보여준 것으로 조사됐다. 2022년 2월과 12월엔 기밀자료를 사진으로 찍어 B씨에게 전송하기도 했다.
유출된 정보를 바탕으로 B씨가 운영하는 아이디어허브는 총 3000만 달러 규모의 라이선스 계약을 삼성전자와 체결할 수 있었다. 검찰은 B씨도 부정경쟁방지법 위반과 배임증재 혐의로 재판에 넘겼다.
검찰 수사 과정에서 A씨가 삼성전자에 재직 중이던 2023년 3월 회사 몰래 국내에 별도의 NPE 업체를 설립하고 영업을 위해 삼성전자 내부 분석자료를 활용한 범행도 드러났다. A씨는 그해 11월 USB 특허기술이 수익화할 만한 특허인지 자문하기 위해 삼성전자 분석자료를 미국 특허법인에 이메일로 전송한 것으로 조사됐다.
이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr
