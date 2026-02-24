부친은 카이스트 박사, 아들은 학사… 에티오피아 전 장관 ‘父子 동문’ 탄생
부친, 귀국 후 디지털 행정 도입
한국과학기술원(KAIST·카이스트)에서 박사학위를 취득한 에티오피아 전직 장관에 이어 그의 아들도 카이스트 학부를 졸업하며 ‘부자 동문’(사진)이 탄생했다.
23일 카이스트에 따르면 네이선 메쿠리아 하일레(25)씨는 지난해 8월 카이스트 전산학부를 졸업했다. 그의 아버지인 메쿠리아 테클레마리암(55) 에티오피아 연방 공무원위원회 위원장은 2020년 카이스트 경영학 박사 학위를 받았다.
테클레마리암 위원장은 40세에 도시개발주택부 장관으로 임명돼 에티오피아 최연소 장관 기록을 세운 인물이다. 그는 카이스트 기술경영학부 글로벌 IT 기술대학원에서 4년간 유학한 뒤 에티오피아로 돌아가 원스톱 행정 처리를 가능케 하는 통합 디지털 행정 플랫폼 메소브(MESOB) 구축에 기여했다.
현재는 한국의 인사혁신처 격인 공무원위원회 위원장을 맡고 있다. 테클레마리암 위원장은 “한국의 전자정부 시스템을 만들고 싶다”며 “국민이 편하게 행정업무를 볼 수 있도록 하는 게 목표”라고 말했다.
그의 영향을 받아 아들도 카이스트 부설 한국과학영재학교를 거쳐 카이스트 전산학부에 입학했다. 하일레씨는 “한국 학생들의 태도를 모국으로 가져가 좋은 경쟁을 통해 나라 발전에 기여하고 싶다”고 말했다. 그는 “아버지가 한국에 계실 때 큰 회사, 나라가 어떻게 성장했는지 공부해야 한다고 강조하셨다”고 덧붙였다. 하일레씨는 한국에서 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI) 분야를 공부해 국내 스타트업에 입사했다. 그는 앞으로 박사까지 공부한 후 에티오피아로 돌아가 나라 발전을 위해 일하고 싶다고 말했다.
