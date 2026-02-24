낙동강 ‘녹조라떼’ 감시·예방 시스템 가동… 대구시, ‘녹조 계절관리제 도입’ 선제대응
5~10월 오염원·수질 집중 관리
드론 띄우고 수돗물 검사 강화
낙동강 대구 유역에서 상시 발생하는 녹조를 퇴치하기 위해 녹조 감시·예방 시스템이 가동된다.
대구시는 올해부터 낙동강 녹조 상시화에 선제적으로 대응하기 위해 ‘녹조 계절관리제’를 도입한다고 23일 밝혔다. 녹조 발생이 많은 5~10월 오염원 관리와 수질 개선 대책을 집중 추진할 방침이다.
녹조는 부영양화된 호수나 유속이 느린 하천 등에서 부유성 조류가 대량 증식해 물빛이 녹색으로 변하는 현상이다. 대구를 지나는 낙동강도 10년 이상 매년 녹조가 발생해 문제가 되고 있다.
시는 제도 시행 기간에 하천 주변 오염원을 점검하고 하·폐수 처리시설 방류수 수질을 집중 관리한다. 드론을 활용한 조류 발생 모니터링도 병행해 하천 수질을 상시 확인할 계획이다. 기초단체, 관련 기관과 함께 녹조 계절관리제 추진단도 구성해 조류 발생 시 현장에서 신속하게 대응할 방침이다.
조류경보제 발령에 따른 대응도 강화한다. 조류경보는 농도에 따라 관심, 경계, 조류대발생 단계로 구분해 발령된다. 시는 올해부터 경계 단계 이상 발령 시 추가로 조류 독소를 분석하는 등 관리 수준을 강화할 계획이다.
대구는 과거 낙동강 오염 사고 때문에 식수원에 대한 불안감이 높다. 안전한 식수원 확보가 30년째 숙원사업일 정도다. 시는 수돗물 안전성 확보를 위해 올해 검사 항목을 확대했다. 또 미규제 오염물질에 대한 추적 분석과 신종 물질 특별 관리도 시행하기로 했다.
근본적인 해결을 위한 정부 차원의 노력도 이어지고 있다. 최근 정부는 대구 물 문제 해결을 위해 과거 추진하던 취수원 이전 방식 대신 낙동강 복류수·강변여과수 활용을 검토 중이다. 여러 안전장치를 마련해 낙동강 수질을 확보하고 이를 대구시민들에게 공급하겠다는 것이다.
장재옥 대구시 맑은물하이웨이추진단장은 “녹조 문제는 기후변화로 인해 더 심화될 가능성이 큰 만큼 사후 대응이 아닌 계절별 선제 관리가 중요하다. 철저한 모니터링과 단계별 대응을 통해 시민이 안심할 수 있는 물 환경을 조성할 것”이라고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
