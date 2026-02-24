한국 포크 전설들의 깜짝 팔순 잔치
60여명 모인 가요계 신년회서
윤형주·송창식 동반 팔순 잔치
전영록·이문세 등 축하 공연도
“사람들이 우리가 건강을 잘 유지해서 트윈폴리오 공연을 또 봤으면 좋겠다고 하더군요.”
‘트윈폴리오’와 ‘쎄시봉’ 멤버로 한국 포크 문화를 이끈 가수 윤형주는 송창식과 동반으로 치른 팔순 잔치에서 이같이 말했다. 지난 22일 서울의 한 호텔에서 열린 가요계 모임 ‘모이니까 좋지?!’의 신년회에서 후배들이 마련한 깜짝 잔치였다.
세는 나이로 80세가 된 1947년생 윤형주·송창식은 행사장에 대형 3단 케이크가 등장하자 놀란 표정을 지으며 즐거워했다. 송창식은 “팔순 지난 사람들이 많다”며 “(서)유석이 형은 3년 전에 지났고 내년에는 (김)세환”이라고 말해 좌중의 웃음을 자아냈다.
윤형주는 “우리 둘이 만난 게 1967년 가을이었다. 쎄시봉에서 숙명적으로 만났는데 나는 안 하겠다고 도망 다니고 창식이는 하자고 해서 만들어진 게 트리오 쎄시봉이었다”며 “이듬해 TV 출연을 앞두고 이익균이 입대하면서 우리 둘만 남게 돼 시작한 게 트윈폴리오다. 2028년은 트윈폴리오 통기타 음악의 60주년”이라고 말했다.
신년회에는 가요계 ‘전설’ 60여명이 모였다. 모임의 회장으로 행사를 이끈 남궁옥분을 비롯해 이문세 전영록 박학기 조갑경 홍서범 권인하 박승화, 코미디언 임하룡 이홍렬 김학래 등이 참석했다.
가수 모임답게 한바탕 라이브 공연이 펼쳐졌다. 통기타를 멘 윤형주와 송창식은 또 다른 쎄시봉 멤버 김세환과 함께 ‘긴머리 소녀’ ‘우리들의 이야기’ 무대를 꾸몄다. 김도향은 ‘바보처럼 살았군요’, 이태원은 ‘솔개’, 전영록은 ‘사랑은 연필로 쓰세요’ 등을 불렀다.
이문세가 마지막 무대로 행사의 하이라이트를 장식했다. 그는 “모두를 위한 감사와 축하, 그리고 위로의 공연이었다”고 말한 뒤 ‘난 아직 모르잖아요’를 노래했다. 쇄도하는 앙코르 요청에 대표곡 ‘붉은 노을’로 화답했다.
지난해 9월 세상을 떠난 전유성을 추모하는 시간과 위일청·강인원·장은아·신현대의 칠순을 축하하는 순서도 마련됐다. 남궁옥분은 “통기타 음악과 7080 문화를 지켜낸 여러분이 있어 오늘의 자리가 가능했다”고 말했다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
