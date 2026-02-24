영화 ‘원 배틀 애프터 어나더’ 英아카데미 작품상 등 6관왕

미국 작가주의 거장 폴 토머스 앤더슨 감독의 영화 ‘원 배틀 애프터 어나더’가 제79회 영국 아카데미 시상식에서 작품상 등 6관왕에 올랐다.
22일(현지시간) 런던 로열페스티벌에서 열린 영국 아카데미 시상식에서 ‘원 배틀 애프터 어나더’는 작품상과 감독상, 각색상, 촬영상, 편집상, 남우조연상(숀 펜)을 휩쓸었다. 인종주의와 이민자 단속 정책을 꼬집은 영화는 사회 구조와 인간 본성에 대한 날카로운 통찰을 담았다는 평가를 받았다.
앤더슨 감독은 감독상 수상 후 “우리 영화에 ‘나는 자유가 무엇인지 알아, 두려움이 없는 거야’라는 니나 시몬의 가사를 실었다”며 “두려움 없이 계속해서 작품을 만들어 가자”고 말했다.
최대 이변은 남우주연상에서 나왔다. ‘아이 스웨어’에서 투렛 증후군 운동가 존 데이비슨을 연기한 로버트 아라마요가 ‘마티 슈프림’의 티모테 샬라메, ‘원 배틀 애프터 어나더’의 리어나도 디캐프리오 등을 제치고 트로피를 거머쥐었다. 그는 신인상도 받아 2관왕에 올랐다.
여우주연상은 ‘햄넷’의 제시 버클리, 여우조연상은 ‘시너스: 죄인들’의 운미 모사쿠에게 돌아갔다. 유력한 작품상 후보였던 ‘햄넷’은 영국영화상을 차지했고, ‘시너스: 죄인들’은 각본상과 음악상을 받았다.
권남영 기자
