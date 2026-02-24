희소·상징성 구비한 초대형 단지 구리시에 떴다
DL이앤씨
‘구리역 하이니티 리버파크’
구리역 일대에 총 3022가구 초대형 대단지가 들어선다. DL이앤씨 GS건설 SK에코플랜트 컨소시엄은 이달 중 경기 구리시 수택동 496-6번지 일원에 ‘구리역 하이니티 리버파크’를 분양할 예정이다.
수택E구역 주택재개발정비사업을 통해 조성되는 이 단지는 총 4개 단지, 지하 6층~지상 최고 35층, 26개 동(아파트 24개 동, 주상복합 2개 동), 총 3022가구의 대단지다. 이 가운데 전용면적 29~110㎡ 1530가구를 일반 분양으로 공급한다.
특히 구리역 하이니티 리버파크는 구리시 최초의 3000가구 이상 초대형 단지로 공급된다. 단지가 들어서는 수택동의 경우 1000가구 이상의 대단지 공급이 없는 상황이다. 이에 따라 구리역 하이니티 리버파크는 희소성과 상징성을 모두 갖추며 지역 내 랜드마크 단지로 자리매김할 것으로 보인다.
구리역 하이니티 리버파크는 단지 중앙에서 직선거리 800m 내에 지하철 8호선 경의중앙선 환승역인 구리역이 위치한다. 잠실역을 20분대, 삼성역·봉은사역·종각역을 30분대에 이동할 수 있는 서울 접근성이 강점이다. 또한 수도권제1순환고속도로와 강변북로, 북부간선도로, 세종포천고속도로 등을 통해 서울 및 수도권 일대로 편리하게 이동할 수 있다.
단지는 구리 도심권에 위치해 있어 다양한 생활 인프라를 누릴 수 있다. 롯데백화점과 CGV, 구리전통시장을 도보로 이용 가능하며, 이마트와 롯데아울렛, 롯데마트, 롯데시네마, 구리농수산물도매시장 등 쇼핑·문화시설도 가깝다. 주택전시관은 경기 구리시 수택동 287-16(현장 부지)에 마련될 예정이다.
