풍부한 인프라… 초중고 도보로 이동 가능
㈜ 한화 건설부문
‘포레나더샵 인천시청역’
㈜한화 건설부문과 ㈜포스코이앤씨는 인천 남동구 구월동 1140-1번지(인천시청 인근)에 ‘포레나더샵 인천시청역’의 견본주택을 개관하고 본격적인 분양에 돌입한다.
2026년 올해 처음으로 공급되는 2000세대 이상의 대단지이자 대형 건설사 컨소시엄으로 구성된 브랜드 아파트이다.
단지는 상인천초등학교 주변 간석동 311-1번지 일대를 재개발하는 사업으로, 지하 4층~지상 최고 35층, 총 24개 동, 전용면적 39~84㎡ 총 2,568세대 중 735세대가 일반분양 물량이다. 일반분양 면적별 공급은 전용 49㎡ 46세대, 전용 59㎡A 383세대, 전용 59㎡B 306세대로 구성된다.
계약 조건도 눈길을 끈다. 포레나더샵 인천시청역의 대금 납부 비율을 계약금 5%(1차 계약금 1000만원 정액제), 중도금 60%, 잔금 35%로 책정해 수분양자의 자금 부담을 줄였다.
또한, 단지가 들어서는 인천시는 비규제 지역으로 취득·양도세 관련 규제가 없고 실거주 의무도 적용되지 않는다. 전매 제한은 12개월로 비교적 짧은 데다 중도금 전액 대출도 가능하다.
포레나더샵 인천시청역은 사통팔달 교통망을 갖췄다. 인천지하철 1·2호선 환승역인 인천시청역과 1호선 간석오거리역이 도보권인 역세권 단지로, 경인로를 통해 수도권 제1·2순환고속도로 및 제2경인고속도로 진입이 수월하다.
우수한 교육 환경과 풍부한 인프라도 강점이다. 단지 바로 앞 상인천초교를 품은 ‘초품아’ 입지에 반경 1㎞ 내 상인천중, 신명여고, 인제고 등 다수의 학교와 구월동 학원가가 밀집한 원스톱 학세권을 형성하고 있다.
