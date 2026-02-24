1·7호선 더블 역세권… 직주근접성 뛰어나
쌍용건설
‘쌍용 더 플래티넘 온수역’
쌍용건설이 경기도 부천시 괴안3D구역 재개발을 통해 선보이는 ‘쌍용 더 플래티넘 온수역’이 20일부터 견본주택을 열고 본격적인 분양에 돌입한다. 수도권 비규제 지역 프리미엄과 서울 생활권 입지를 갖춘 새 아파트로 많은 관심이 예상된다.
쌍용 더 플래티넘 온수역은 부천시 소사구 괴안동 201번지 일원에 지하 3층~지상 최고 35층, 총 759세대 규모로 조성된다. 이 중 일반분양 물량은 전용면적 59·84㎡ 230세대다.
쌍용 더 플래티넘 온수역은 교통, 교육, 편의 등 주거 인프라를 두루 갖춘 뛰어난 정주여건을 자랑한다. 특히 지하철 1·7호선이 교차하는 온수역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 아파트로, 이를 통해 가산디지털단지(10분대), 여의도(20분대), 서울역(30분대), 강남(30분대) 등 서울 주요 업무지구를 환승 없이 빠르게 이동할 수 있어 뛰어난 직주근접성을 자랑한다.
여기에 GTX-B 노선(예정)과 GTX-D 노선(계획), 서해선이 지나는 부천종합운동장역과 두 정거장 거리에 위치해 향후 광역 교통망 확충에 따른 수혜도 기대된다.
단지는 인근 동곡초를 도보로 통학할 수 있고, 역곡중·항동중·역곡고 등 중·고교도 인접해 교육환경도 우수하다. 또 주변에는 부천과학고의 개교도 확정돼 교육환경은 더욱 좋아질 것으로 보인다.
이와 함께 인근에는 홈플러스, CGV, 역곡상상시장, 역곡남부시장, 가톨릭대학교 부천성모병원 등 생활편의시설이 잘 갖춰져 있다. 어린이공원과 항동근린공원, 푸른수목원, 항동저수지 등 대규모 녹지 공간이 조성돼 있어 편리한 주거생활을 누릴 수 있다.
