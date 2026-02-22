위법 판결에도, 새 관세 부과에도 대미 교역국들 ‘재협상’ 거론 안 해

日, 美투자 예정대로 이행 방침

중국·인도는 대미 협상력 높아져

EPA연합뉴스

도널드 트럼프 대통령의 ‘관세전쟁’이 연방대법원의 상호관세 위법 판결에 따라 2라운드로 넘어가자 주요 대미 교역국들은 숨을 죽인 채 손익계산에 들어갔다.



파이낸셜타임스(FT)는 21일(현지시간) “국제 통상·법률 전문가들은 상호관세 위법 판결에도 각국 정부가 대미 무역협정을 파기하지 않을 것으로 보고 있다”며 “국방·안보에서 미국의 영향을 받는 국가들은 백악관의 보복을 우려해 무역협정을 되돌리려는 시도를 자제할 것”이라고 내다봤다. FT는 특히 “한국과 일본, 유럽연합(EU)처럼 미국과 무역협정을 먼저 체결한 국가들의 후속 조치가 제한적일 것”이라고 강조했다.



일본 정부는 트럼프 대통령을 자극하지 않기 위해 상황을 관망하고 있다. 천연가스 발전소와 합성 다이아몬드 제조 등 ‘1호 투자처’까지 정한 5500억 달러(역 797조원) 규모의 대미 투자도 예정대로 이행한다는 방침이다. 일본 경제산업성 간부는 대미 투자와 관련해 “일본에도 이익이 되는 분야를 선정했다. 연방대법원 판결과 무관하게 진행될 것”이라고 아사히신문에 말했다.



다만 일본 금융가와 기업에선 손익계산을 헤아리는 움직임도 분주하다. 니혼게이자이신문은 미즈호증권 분석을 근거로 “상호관세 위법 판결로 일본 기업이 연간 2조9000억엔(약 27조원)의 부담을 줄일 수 있다”며 “원동기와 건설·광업용 기계 제조사들이 혜택을 볼 것”이라고 전했다.



대만은 한국·일본보다 늦은 지난 1월 대미 무역협정을 체결한 지 1개월여 만에 찾아온 급변 상황을 경계하고 있다. 대만 연합보는 “트럼프 대통령이 대만에 대해 ‘미국의 반도체 산업을 훔쳐갔다’고 주장하는 가운데 상호관세 위법 판결로 상황이 더 복잡해졌다”고 분석했다.



반면 중국은 다음 달 31일 트럼프 대통령의 베이징 방문을 앞두고 협상력을 높였다는 평가를 받는다. 스인훙 중국인민대 교수는 홍콩 사우스차이나모닝포스트에 “트럼프 행정부의 대중국 무역 협상의 지렛대가 약화됐다”고 말했다. 트럼프 행정부와의 무역 협상에서 강경한 자세를 취한 인도 역시 협상력이 높아진 국가로 꼽혔다.



유럽에선 프랑스가 반격을 거론하고 나섰다. 니콜라 포리시에 프랑스 대외무역 담당 장관은 FT에 “EU 회원국들이 트럼프 대통령의 새로운 관세 예고에 단일한 대응을 취해야 한다”며 “EU는 미국에 반격할 수단을 가졌다”고 말했다. 프랑스 정부가 고려하는 반격의 선택지에는 ‘무역 바주카포’로 불리는 통상위협대응조치(ACI)가 포함됐다고 FT는 전했다.



김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



