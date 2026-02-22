“독재자에 죽음을” 이란 시위 재집결… 트럼프 “제한적 공격 고려”
새학기 명문공대 학생 수백명 집결
백악관 내부 군사행동 우려 목소리
강도 높은 유혈 진압으로 소강상태에 접어들었던 이란의 반정부 시위가 재점화하고 있다. 새 학기를 맞은 이란 대학가에서 최고 지도자 아야톨라 알리 하메네이의 퇴진을 요구하는 목소리가 다시 터져 나오는 가운데 미국은 하메네이 제거를 포함한 군사 옵션과 외교적 협상 사이에서 저울질하고 있다.
21일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)과 BBC 등에 따르면 새 학기 첫날인 이날 이란 수도 테헤란의 명문 공대인 샤리프 공과대학에서는 수백명의 시위대가 집결했다. 시위대는 “독재자에게 죽음을”이라는 구호를 외치며 행진했다. 시위는 캠퍼스 밖 사복 차림의 바시즈 민병대와 학생들 간 폭력 사태로 번졌다고 WSJ는 전했다. 테헤란 소재의 또 다른 대학교인 아미르카비르 공과대학교에서는 학생들이 검은 옷을 입고 모여 “샤(국왕) 만세”를 외쳤다. ‘샤’는 최근 시위의 상징적 인물로 떠오른 이란 마지막 국왕의 아들 레자 팔레비를 가리킨다. 제2의 도시인 북동부 마슈하드에서도 학생들이 ‘자유’와 ‘권리’를 외치는 등 시위가 잇따랐다.
전날 악시오스는 미 고위 당국자를 인용해 도널드 트럼프 대통령이 몇 주 전 국방부로부터 하메네이와 그의 후계자로 거론되는 차남 모즈타바 등 핵심 수뇌부를 제거하는 방안을 보고받았다고 보도했다. 이 당국자는 국방부가 수많은 시나리오를 제시했다고 언급한 후 “이란이 공격을 피하고 싶다면 우리가 거절할 수 없는 제안을 내놔야 한다”며 “트럼프 대통령은 언제든 공격을 결정할 수 있다”고 강조했다.
트럼프 대통령은 20일 백악관에서 열린 주지사들과의 조찬을 마친 뒤 ‘이란 압박을 위한 제한적 공격을 고려하고 있느냐’는 취재진의 질문에 “고려 중이라고 말할 수 있을 것 같다”고 했다. 전날에는 이란에 협상 시한으로 10~15일을 제시하며 협상이 결렬될 경우 “나쁜 일이 일어날 것”이라고 경고했다.
다만 미국이 이란의 ‘상징적 수준의 핵농축’을 허용하는 방안도 검토됐다고 이 당국자는 전했다. 지난 17일 스위스 제네바에서 오만의 중재로 진행된 간접 협상에서 미국 측은 우라늄 농축을 전면 불허하는 ‘농축 제로’ 입장을 고수했다고 밝혔다. 하지만 이란이 소규모 핵농축이 위협이 되지 않는다는 점을 구체적으로 증명한다면 이를 허용하는 선택지도 열어둔 것으로 전해졌다.
백악관 내부에선 이란에 대한 공격을 우려하는 분위기도 나오고 있다. 베네수엘라보다 훨씬 강한 상대인 이란과 충돌할 경우 장기화할 가능성이 높고 이는 11월 중간선거에 불리하게 작용할 수 있기 때문이다. 백악관 고위 관계자는 이날 로이터통신에 “이란 공격에 대한 행정부 내 통일된 지지가 형성된 상태는 아니다”고 말했다. 로이터통신은 최근 백악관 참모진과 공화당 선거 전략가들은 트럼프 대통령이 배석하지 않은 비공개회의에서 경제 문제에 집중하며 일관된 메시지를 관리해야 한다는 데 의견을 모았다고 전했다.
