‘삼전닉스’로는 배고프다… 세계시장 주도할 새 먹거리 찾아라

[K증시 프리미엄을 향해서] ① ‘넥스트 반도체’가 필요하다

지난 20일 서울 중구 우리은행 딜링룸 현황판에 코스피와 코스닥 지수, 삼성전자와 SK하이닉스 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 5808.53에 장을 마감하며 종가 기준 사상 최고치를 경신했다.

연일 사상 최고치를 경신하는 한국 증시에 장밋빛 미래만 있는 것은 아니다. 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체를 제외하면 향후 대한민국을 먹여 살릴 신성장 엔진은 안갯속에 있다. 조방원(조선·방산·원자력), 금융주 등이 반도체와 함께 주가를 견인 중이지만 현재로선 지정학 위기나 금융 레버리지 수혜 등에 따른 현상이라는 평이 우세하다. 반도체처럼 세계 시장을 주도할 미래 먹거리가 절실하다는 목소리가 나온다.





22일 국가데이터처에 따르면 지난해 우리 기업들의 수출액은 전년 대비 3.8% 증가한 7094억 달러로 집계됐다. 연간 수출액이 7000억 달러를 넘어선 것은 처음이다. 수출을 주도한 분야는 반도체다. 반도체 수출액은 지난해 1734억5000만달러로 전년 대비 22.1% 증가했다. 전체 수출액에서 차지하는 비중도 24.5%에 달하며 2024년(20.8%)보다 3.7% 포인트 높아지는 등 반도체 쏠림은 심화했다.



다른 업종은 힘을 쓰지 못했다. 자동차가 포함된 내구소비재는 656억 달러에 그치면서 전년 대비 5.7% 하락했다. 원자재 수출도 같은 기간 5.1% 하락한 1912억 달러에 머물렀다. 데이터처 관계자는 “수출이 반도체에 많이 쏠려 있는 것으로 판단된다”고 설명했다.



경제 전망에서도 유사한 흐름이 나타난다. 한국개발연구원(KDI)은 최근 ‘경제전망 수정(2026년 2월)’에서 올해 국내총생산(GDP) 성장률을 1.9%로 제시해 기존 1.8%보다 0.1% 포인트 상향했다. 슈퍼 사이클(장기 호황)에 접어든 반도체 시장이 성장률을 끌어올린 주된 요인이다.



그러나 반도체를 걷어내면 수출 증가세는 미미한 수준이다. KDI 관계자는 “미국으로의 수출은 감소하고 미국 제외는 증가하는데 대부분 반도체 영향”이라며 “반도체를 제외하면 증가세가 아주 미미한 것이 사실”이라고 말했다. 반도체 산업의 높은 변동성이 한국 경제 전체의 경기 진폭을 키우는 구조적 요인이 될 수 있다고도 지적했다.





정부도 이 같은 문제의식에 차세대 미래 먹거리 발굴에 적극 나서고 있다. 국민성장펀드가 대표적이다. 국민성장펀드는 정부와 민간이 2030년까지 총 150조원(공공기금 75조원+민간 75조원) 이상을 조성해 첨단 전략산업에 장기 투자하기 위한 국가 전략 펀드다. 지난해 12월 공식 출범했다. 반도체는 물론 인공지능(AI), 바이오·제약, 이차전지, 로봇 등 10대 핵심 산업을 중심으로 투자할 계획이다. 5극3특(5대 초광역권·3대 특별자치도) 국가 균형성장 추진 전략을 위해 국민성장펀드의 40%를 지방에 지원할 예정이다.



이효섭 자본시장연구원 선임연구위원은 “조선·자동차·바이오·제약 등 미래 첨단산업 업종들에서 한국 기업의 수익성과 성장성은 높게 평가받는다”며 “반도체 위주의 쏠림 현상이 완화되고, 정부의 국민성장펀드나 코스닥 좀비기업 퇴출 등이 진척되면 추가 상승할 수 있다”고 내다봤다.



하지만 정책 펀드 자체에 대한 회의도 적지 않다. 이명박정부의 녹색성장펀드, 박근혜정부의 통일펀드, 문재인정부의 한국판 뉴딜펀드 등이 있었으나 정권 초기에만 반짝했을 뿐 집행 속도와 운용 성과가 기대에 못 미치며 정권 말 동력을 잃었다. 자금 쏠림이나 대규모 정책금융 투입에 따른 민간 금융 투자 위축 우려도 있다. 정부는 그러나 과거 정책 펀드와 차별화할 수 있다고 본다. 일반 투자자의 위험 부담을 낮추는 데 초점을 맞췄고, 과거 정책펀드보다 세제 측면의 유인 강도를 높였다는 입장이다.



증시 활황이 숫자 상승에 그치지 않고 실물경기 체감으로 이어져야 한다는 지적도 나온다. 한국은행이 발표한 2025년 국내 GDP 성장률은 1.0%로 전년(2.0%)의 절반 수준에 그쳤다. 지난해 코스피가 75.6% 오른 것과 비교하면 괴리가 크다. 코스피 상승세가 시작된 지난해 4분기의 실질 GDP 성장률(직전 분기 대비)은 -0.3%로 역성장했다.



고용도 마찬가지다. 국가데이터처의 사업체 노동력 조사 결과를 분석해보면 지난해 제조업 종사자는 372만8840명으로 전년보다 1만1246명(0.3%) 줄었다. 반도체 호황에도 관련 분야 전체로 보면 고용 유발 효과는 체감하기 어려웠다. 전자부품·컴퓨터·영상·음향, 통신장비 제조업 종사자는 지난해 3년 만에 플러스로 돌아섰지만 489명 증가에 그쳤다. 이마저도 상용 근로자는 59명 줄어 3년 연속 감소했다.



정용택 IBK투자증권 수석연구위원은 “실제 경기 효과가 체감되려면 정부 지출을 늘려서 소외산업은 순조로운 구조조정 등을 돕거나 사회 안전망에 투자해야 한다”면서도 “짧은 시일 내에 크게 개선되긴 어려워 보인다”고 말했다.



권중혁 기자 green@kmib.co.kr



