중국, 미·러 추월하는 ‘게임 체인저’ 핵무기 개발하나
CNN “최소 한 차례 비밀 핵실험”
중국이 차세대 핵무기 개발에 박차를 가해 미국·러시아도 보유하지 못한 기술적 역량을 확보할 가능성이 있다는 분석이 나왔다.
21일(현지시간) 미국 CNN에 따르면 미 정보기관들은 중국이 세계에서 기술적으로 가장 진보한 핵무기를 개발하기 위해 최소 한 차례 비밀 핵실험을 실시했다고 판단하고 있다.
중국이 개발 중인 핵무기는 한 기의 미사일에 여러 개의 소형 핵탄두를 탑재한 다탄두(MIRV) 핵미사일 시스템과 중국 본토에서 가까운 목표물을 공격하기 위한 저위력 전술핵무기로 추정된다. 저위력 전술핵무기는 대만해협을 둘러싼 분쟁을 염두에 두고 개발 중인 것으로 관측된다. 미국은 중국이 2020년 6월 신장웨이우얼 자치구의 롭누르 핵실험장에서 비밀 핵실험을 한 것으로 본다. 미 국무부 군비통제·비확산국 크리스토퍼 여 차관보는 “당시 규모 2.75 수준의 폭발이 탐지됐다”면서 “추가 데이터를 분석한 결과 광산 발파나 자연 지진과 양상이 달랐다. 핵폭발 실험에서 예상되는 현상”이라고 말했다. 미국은 중국이 추가 핵실험을 준비 중이라는 정보도 입수한 것으로 알려졌다.
1964년 핵실험에 성공한 중국은 현재 600여기의 핵무기를 보유 중이다. 각각 5000기의 핵무기를 보유한 미·러에 비해 규모는 작지만 최근 적극적으로 핵전력 현대화를 추진 중이다.
중국은 핵실험설을 전면 부인했다. 류펑위 주미 중국대사관 대변인은 “핵패권을 추구하고 핵군축 의무를 회피하려는 (미국의) 정치적 조작”이라며 “중국이 핵실험을 했다는 주장은 전혀 근거가 없다. 중국은 포괄적핵실험금지조약(CTBT)의 권위를 수호하고 핵군축 체제를 지키기 위해 협력할 것”이라고 말했다. 1996년 유엔총회에서 채택된 CTBT 는 모든 핵실험을 금지한다.
CNN은 미국이 도널드 트럼프 대통령의 다음 달 31일 방중을 앞두고 중국의 핵실험 관련 정보를 공개한 데 대해 “중국을 핵 협상 테이블로 끌어내는 압박수단일 가능성이 있다”고 분석했다. 미국은 러시아와의 전략무기 감축 조약인 ‘뉴스타트’의 연장을 거부하면서 중국이 참여하는 새로운 군축체제가 필요하다고 주장했지만 중국은 참여를 거부했다.
미국 싱크탱크 애틀랜틱카운슬의 알렉스 그레이 선임연구원은 “중국이 핵무기 개발에 박차를 가하면서 기존의 군비 통제 패러다임이 무너지고 있다”며 “미국은 러시아의 전략무기뿐만 아니라 훨씬 더 심각한 중국의 핵무기 확장에 직면했다”고 지적했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
