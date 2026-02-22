“정권 뒤바뀔 경우도 생각해야”… 여당 내 사법개혁 3법 신중론
의총 개최, 법안 관련 입장 조율
법왜곡죄 등 3월 처리 가능성
검찰개혁안은 당 의견 반영키로
여당이 사법개혁 3법과 검찰개혁안인 중대범죄수사청·공소청 설치법을 두고 최종 조율에 들어갔다. 검찰개혁안은 5차례에 걸친 의원총회를 통해 충분한 의견이 수렴된 만큼 2월 임시국회 내 처리될 전망이다. 사법개혁안은 법왜곡죄와 재판소원제를 두고 지도부에서도 신중론이 나오는 데다 행정통합법·대미투자특별법 등 국익과 직결된 법안에 우선순위가 밀려 3월 임시국회에서 처리될 가능성이 제기된다.
더불어민주당은 22일 국회에서 의원총회를 갖고 검찰·사법개혁안에 대한 당내 의견을 수렴했다. 검찰개혁안의 경우 민주당 의견이 반영된 수정안대로 처리하는 것을 당론으로 채택했다. 앞서 민주당은 지난 5일 의총을 통해 중수청 인력구조 일원화와 수사 범위 6개로 제한, 공소청의 보완수사권 및 검찰총장 명칭 폐지 의견을 정부에 전달했다. 정부는 공소청장 명칭을 ‘검찰총장’으로 하는 내용을 제외하고 민주당 의견을 대부분 수용한 것으로 전해졌다.
다만 당·정 갈등의 뇌관은 아직 남아 있다. 공소청의 보완수사권 존치 문제를 공소청 설치법에서 다루지 않고 향후 형사소송법 개정에서 다루기로 미뤘기 때문이다. 이재명 대통령은 “검찰 폐지로 비대해질 경찰에 대한 견제도 필요하다”며 예외적 보완수사권 존치에 힘을 싣고 있다. 반면 검찰개혁을 주도한 민주당 내 강경파들은 “수사와 기소의 분리는 철저하게 지켜져야 한다”며 보완수사권 존치 불가 입장을 유지하고 있다. 지난 5일 진행된 의총에서 한 초선 의원이 “부패한 경찰들의 무능은 어떻게 할 거냐”고 지적하자 검찰 출신 의원들이 해당 의원을 의총장 뒤편에서 따로 격려하기도 했다.
대법관 증원과 법왜곡죄 도입, 재판소원제를 핵심으로 하는 사법개혁안은 처리 시점을 두고 숙고에 들어간 모양새다. 민주당 법제사법위원회 간사인 김용민 의원이 강력하게 법왜곡죄 통과를 요구하고 있고, 이 대통령 또한 비공식적으로 힘을 실어준 바 있다.
그러나 지도부 내에서도 신중론이 제기된다. 율사 출신 한 의원은 국민일보에 “법률적 측면을 떠나 정치적으로 봤을 때 정권이 바뀌었을 경우도 생각해야 한다”고 말했다. 여당일 때 만든 법왜곡죄가 훗날 발목을 잡을 수도 있다는 취지다. 무기징역을 선고받은 윤석열 전 대통령이 법왜곡죄로 재판부나 수사기관을 고소할 가능성도 있다.
3차 상법 개정안, 대미투자특별법, 아동수당법, 행정통합법 등 민생법안이 산적한 점도 변수로 꼽힌다. 국민의힘은 사법개혁안 등 쟁점 법안에 대해 무제한 토론(필리버스터)을 예고한 상황이다. 예정대로 모든 법안에 필리버스터를 진행할 경우 24일 본회의 이후 2월 임시국회 마지막 날인 3월 3일까지 물리적으로 7개 법안만 통과시킬 수 있다. 미국의 통상 압박이나 6·3 지방선거 대비를 위한 대미투자특별법과 행정통합법 처리가 시급해 야당이 강력 반발하는 사법개혁안은 후순위로 밀릴 수 있다는 관측이다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
